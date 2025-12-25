9 sao nhí triệu view của Vbiz lần đầu hội tụ trong một MV

(VTC News) -

Chương trình Trường học siêu sao vừa ra mắt MV chủ đề với tên gọi Em là một ngôi sao. Đây là sản phẩm kết hợp giữa chương trình và rapper nhí Xệ Xệ cùng nhạc sĩ Cao Thiên Minh Tùng.

Xệ Xệ là “hiện tượng âm nhạc nhí” của làng nhạc Việt. Trong MV này, sao nhí 8 tuổi không chỉ giữ vững phong cách cá tính, tự tin trước ống kính mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong khả năng làm chủ sân khấu và kết nối với các bạn nhỏ khác.

Rapper nhí Xệ Xệ.

Đồng hành cùng Xệ Xệ là 8 “siêu sao nhí” của chương trình gồm MinHee, Sóc, Bona, cặp sinh đôi Đủ - Dừa, Sữa, Bún và Dừa. Đây cũng là lần đầu tiên có sản phẩm âm nhạc hội tụ toàn những em bé triệu view nổi tiếng trên mạng xã hội. Không có kịch bản hay chỉ đạo diễn xuất, song mỗi bạn vẫn mang đến những màu sắc riêng biệt.

MV cũng được sáng tác và thực hiện dựa trên chính những chất liệu ghi hình thực tế của chương trình, lấy cảm hứng từ chính cá tính riêng của mỗi em nhỏ.

MV hội tụ các em bé triệu view nổi tiếng trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, MV không chỉ là sản phẩm giải trí dịp cuối năm mà còn mang sứ mệnh lan tỏa thông điệp giáo dục sâu sắc: “Con không cần giống ai vì con là duy nhất”. Điều này trực tiếp chạm đến vấn đề tâm lý học đường và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, học trò và thầy cô trong xã hội hiện đại.

Ca từ và giai điệu của bài hát cũng chính là lời nhắn nhủ của các “búp măng non” gửi đến bố mẹ và thầy cô. Đó là mong muốn được thấu hiểu và công nhận những giá trị riêng biệt, dù đó là năng khiếu nghệ thuật, khả năng thể thao hay đơn giản là sự tử tế và lòng nhân hậu.

MV "Em là một ngôi sao"

Chương trình Trường học siêu sao ra đời trong bối cảnh áp lực học tập và kỳ vọng của gia đình đôi khi vô tình trở thành rào cản đối với sự phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ.

Với sự tham gia của 8 em bé nổi tiếng trong độ tuổi từ 4-8 tuổi, chương trình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, chương trình muốn đề cao sự phát triển toàn diện, tôn trọng cá tính và thúc đẩy tư duy sáng tạo của trẻ em Việt Nam.