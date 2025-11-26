Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

(VTC News) -

Gia đình là số một là bộ phim sitcom nổi tiếng của Hàn Quốc. Lấy đề tài gia đình, với những tình huống vui nhộn và gần gũi, phim nhanh chóng tạo được cơn sốt không chỉ trong nước mà toàn châu Á.

Sau thành công từ phần đầu, Gia đình là số một phần 2 lên sóng vào năm 2009 tiếp tục đạt kỷ lục về số người xem thời điểm đó. Bộ phim là bước đệm đưa tên tuổi của nhiều diễn viên đến gần với khán giả hơn. Trong đó phải kể đến là hai diễn viên nhí đóng chính là Seo Shin Ae và Jin Ji Hee.

"Cô tiểu thư đanh đá" Hae Ri

Trong phim, Jin Ji Hee vào vai Hae Ri - cô bé nghịch ngợm, đỏng đanh đúng chất tiểu thư. Dù là vai diễn "dữ dằn" nhưng chính sự hồn nhiên, ngây thơ và khả năng diễn xuất đáng ngạc nhiên của Ji Hee giúp cô bé vẫn được khán giả yêu mến.

Trong bộ phim, Hae Ri khiến dân tình không ít lần cười điên đảo bởi tính cách xốc nổi, đanh đá, chanh chua của mình.

Vai diễn cô bé đanh đá Hyeri là được xem là "để đời" trong sự nghiệp Ji Hee.

Thành công của phim giúp nữ diễn viên sinh năm 1999 trở thành ngôi sao sáng giá thời điểm đó. Nữ diễn viên được mời góp mặt trong nhiều dự án phim lớn, nổi bật nhất phải kể đến bom tấn cổ trang Mặt trăng ôm mặt trời.

Suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, dù bận rộn với lịch trình công việc nhưng Jin Ji Hee vẫn học tập tốt. Khi đi học, thành tích của Jin Ji Hee đều lọt top nhất nhì trường.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Jin Ji Hee tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của mình bằng cách thi vào khoa Sân khấu - Điện ảnh của trường Đại học Dongguk. Ngoài diễn xuất, Jin Ji Hee còn có nhiều tài năng khác như vũ đạo và tham gia hát nhạc phim.

Những năm qua, cô nỗ lực thoát hình tượng chua ngoa, thử sức ở dạng vai chín chắn, có chiều sâu, biết cách ăn nói, điển hình là phim Cuộc chiến thượng lưu, Cuộc hôn nhân hoàn hảo.

Jin Ji Hee vẫn là ngôi sao sáng giá của showbiz Hàn Quốc.

Ở tuổi 26, cô bé Hae Ri đanh đá ngày nào trở thành mỹ nhân xinh đẹp, có sự nghiệp ổn định. Vì theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ nên nữ diễn viên có thu nhập cao, tài sản lên đến hàng triệu đô la. Hiện tại, Jin Ji Hee vẫn được xem là ngôi sao sáng đầy tiềm năng của làng giải trí Hàn Quốc.

"Cô bé hiền lành" Shin Ae

Trong Gia đình là số một, Seo Shin Ae vào vai Shin Ae - một cô bé nhà nghèo. Với bản tính hiền lành, cô bé luôn bị Hae Ri (Jin Ji Hee) bắt nạt. Diễn xuất tự nhiên của cô bé Seo Shin Ae 8 tuổi nhanh chóng lấy được thiện cảm từ khán giả.

Vai diễn của Shin Ae trong "Gia đình là số một".

Sinh năm 1998, Seo Shin Ae chạm ngõ màn ảnh từ 6 tuổi. Nhờ thành công của Gia đình là số một, tài năng của Shin Ae được nhiều người đánh giá cao, giúp cô trở thành sao nhí nổi bật của xứ sở kim chi.

Sau bộ phim, nữ diễn viên được mời tham gia nhiều phim truyền hình như Two World, Chủ nhiệm hắc ám, Ngụy chứng của Solomon. Tuy nhiên khi bước vào tuổi trưởng thành, Shin Ae hướng đến vẻ gợi cảm, từng gây "sốc" khi xuất hiện với trang phục kiệm vải, khoe ngực và vai trần ở thảm đỏ.

Hình tượng gợi cảm của nữ diễn viên không nhận được nhiều ủng hộ của khán giả. Điều này khiến Shin Ae nhận không ít chỉ trích.

Shin Ae chọn cuộc sống kín tiếng sau ồn ào.

Năm 2021, sao nhí một thời thành tâm điểm chú ý khi tiết lộ bản thân từng là nạn nhân của bạo lực học đường, điểm tên Soo Jin - cựu thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE là kẻ bắt nạt nhưng không có chứng cứ. Vụ lùm xùm khiến Shin Ae nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Kể từ đó, cô sống kín tiếng, không còn tham gia nghệ thuật.

Theo truyền thông Hàn, Seo Shin Ae hiện tập trung vào việc học. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch. Trong đó, phong cách thời trang của Seo Shin Ae được đánh giá là phù hợp với độ tuổi, ngoại hình vẫn xinh đẹp.