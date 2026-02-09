100% cử tri tín nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu phối hợp với UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên của Công an thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Tham dự Hội nghị có đại diện các hộ gia đình thuộc Tổ dân phố số 23, phường Hải Châu và đại diện lãnh đạo nơi công tác.

100% cử tri thống nhất giới thiệu Đại tá Nguyễn Đại Đồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: C.A)

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã thông qua tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố; trình bày tiểu sử tóm tắt của 2 ứng cử viên được giới thiệu, gồm: Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến, nhất là các Bí thư, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố, nhận xét, đánh giá rất cao về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT tại địa phương và mức độ sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe Nhân dân của các ứng cử viên.

Kết thúc phần phát biểu ý kiến của cử tri, 100% cử tri tham dự Hội nghị đều biểu quyết thống nhất cao việc giới thiệu Đại tá Nguyễn Đại Đồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Thành ủy viên, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng được giới thiệu 2 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 2 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức rà soát, đánh giá và lựa chọn rất kỹ càng những nhân sự thực sự tiêu biểu về chính trị, đạo đức, kỷ luật, năng lực chuyên môn để đề cử.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu đã thống nhất 100% đối với 4 nhân sự được đề nghị. Trong đó, Đại tá Nguyễn Đại Đồng và Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng đều được đánh giá là những cán bộ lãnh đạo gương mẫu, đi đầu, là những hạt nhân trong công tác.

Các ứng viên cam kết nếu được đứng vào hàng ngũ đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ nỗ lực hết sức mình để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, là tiếng nói của Nhân dân, đưa tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Đảng, Nhà nước, bảo đảm mục tiêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra, đó là: Hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng.