TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới, TP.HCM.

Theo quyết định, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Mục tiêu của dự án được UBND nêu rõ trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là xây dựng khu đô thị mới hiện đại, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với các khu nhà ở, khu nhà ở kết hợp công trình thương mại dịch vụ có công năng phục vụ hỗn hợp (để bán, cho thuê, cho thuê mua) đồng bộ.

Liên doanh Sun Group được chấp thuận thực hiện Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội, các công trình công cộng, công trình thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề, bến du thuyền nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, đồng bộ cảnh quan và chỉnh trang khu dân cư hiện trạng.

Dự án tổng diện tích đất khoảng 423,61 ha, trong đó diện tích đề xuất đầu tư xây dựng là 405,90 ha và 17,71 ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.

Quy mô dân số toàn dự án khoảng 54.000 người,

Quyết định cũng thể hiện Khu đô thị mới Bình Quới-Thanh Đa có tổng vốn đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng (tương đương hơn 3,74 tỷ USD). Trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 14.880 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án cung cấp khoảng 25.526 căn nhà ở, bao gồm nhà ở chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được bố trí 20% tổng diện tích đất ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Khu đô thị sẽ được triển khai trong vòng 10 năm, bao gồm các giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Bình Quới-Thanh Đa bị quy hoạch treo suốt 32 năm dù nằm giữ vị trí đắc địa của TP.HCM

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Quyết định yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội, tái định cư theo quy định.

Đồng thời phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và bảo vệ môi trường; không được chuyển nhượng dự án trái quy định; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu vực dự án; triển khai dự án đúng tiến độ và đúng các cam kết đã đăng ký.

Trường hợp vi phạm, dự án sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được thực hiện theo cơ chế chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và thẩm quyền thuộc UBND TP.HCM.

Giữa tháng 1/2026, UBND TP.HCM đã thông báo công khai về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho dự án và chỉ nhận được một hồ sơ đề xuất duy nhất của liên danh nhà đầu tư.

Ngày 6/2, HĐND TP.HCM khóa X họp kỳ thứ 8, đã thông qua Quyết định việc bãi bỏ đấu thầu chuyển sang giao UBND TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa theo nghị quyết 98, nghị quyết 260 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.