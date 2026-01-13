TP.HCM chọn nhà đầu tư chiến lược làm Dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

(VTC News) -

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo Nghị quyết 98 sửa đổi.

Theo văn bản vừa được UBND TP.HCM ban hành, Thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính, đăng tải thông tin tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (tại phường Bình Quới) theo quy định tại Nghị quyết số 260 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược thực hiện Khu đô thị mới Bình Quới-Thanh Đa. (Ảnh: Lương Ý)

Văn phòng UBND TP.HCM được giao phối hợp với Sở Tài chính đăng tải thông tin về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND TP xem xét, ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm, để đánh giá và xếp hạng các nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo công khai và công bằng, khi có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 14/11/2025, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết về Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án có sử dụng đất trên địa bàn. Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô 405,9 ha, sẽ đấu thầu trong giai đoạn 2025 - 2026. Thời gian thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư khoảng 180 ngày.

Bán đảo Thanh Đa (khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa) là một trong những khu vực đặc biệt nhất của TP.HCM khi nằm sát trung tâm thành phố, sở hữu cảnh quan sông nước hiếm có. Khu vực này được bao bọc bởi sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch tự nhiên, tạo nên một bán đảo gần như biệt lập, nhưng lại có vị trí chiến lược trong cấu trúc đô thị TP.HCM.

Dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa được phê duyệt từ năm 1992, tuy nhiên, đã vướng quy hoạch treo hơn 30 năm qua.

Việc TP.HCM đưa khu đất này vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, được xem là bước ngoặt lớn, mở ra kỳ vọng hồi sinh toàn bộ bán đảo Thanh Đa sau nhiều năm chờ đợi.

Khu vực Bình Quới - Thanh Đa được phát triển theo định hướng trở thành mô hình đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng. (Ảnh: Lương Ý)

Vào tháng 7/2025, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 423 ha, chưa bao gồm diện tích mặt nước. Phạm vi nghiên cứu rộng 549,4 ha, trong đó 125,79 ha là mặt nước sông Sài Gòn. Đây là khu vực có quỹ đất lớn hiếm hoi còn sót lại trong khu vực nội đô.

Theo định hướng, nơi đây sẽ phát triển thành khu đô thị sinh thái - du lịch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kết hợp các vùng chức năng như trung tâm đô thị cao tầng, công viên ngập nước, nhà ở, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và văn hóa ven sông.

Khu vực này cũng sẽ tạo lập các vùng cảnh quan sinh thái tự nhiên, giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích không gian xanh, hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa với đặc điểm địa hình đặc thù của bán đảo.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng TP.HCM, Bình Quới - Thanh Đa sẽ phát triển theo định hướng trở thành mô hình đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng.

Không gian quy hoạch gồm các khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng, kết hợp sử dụng đất hỗn hợp và tạo lập các vùng cảnh quan tự nhiên. Các chức năng chính bao gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

Toàn khu được chia thành 3 đơn vị ở cùng các chức năng đô thị đan xen. Đơn vị ở số 1 nằm phía tây bắc, dọc đường Bình Quới hiện hữu; quy mô hơn 116 ha với dân số khoảng 18.000 người. Được hình thành từ dân cư hiện hữu kết hợp tái định cư và nhà ở xã hội.

Đơn vị ở số 2 nằm phía nam, đối diện phường An Khánh, quy mô hơn 155 ha với dân số khoảng 20.000 người. Đây là khu dân cư chất lượng sống cao, đa dạng tiện ích.

Đơn vị ở số 3 nằm phía đông bắc, đối diện khu Trường Thọ; quy mô khoảng 151,68 ha với dân số khoảng 16.000 người, gắn với cảnh quan ngập nước và bến du thuyền.

Dự kiến, khu đô thị mới này sẽ đón khoảng 54.000 cư dân.