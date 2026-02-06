TP.HCM thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Đô thị Bình Quới - Thanh Đa

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM ngày 6/2, đã thông qua Tờ trình của UBND Thành phố tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu Đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án này đáp ứng điều kiện để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo cơ chế đặc thù của TP.HCM (Nghị quyết số 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98).

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị theo quy hoạch chung của TP.HCM, quy mô diện tích đất khoảng 423,61 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 98.000 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị quyết số 260.

Ngày 26/1, Sở Tài chính nhận được hồ sơ của Liên danh nhà đầu tư, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Trong thời hạn 7 ngày tiếp theo kể từ ngày 16/1, Sở Tài chính không tiếp nhận thêm hồ sơ của nhà đầu tư nào khác.

UBND TP.HCM cho rằng với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp có một nhà đầu tư đề xuất, và đáp ứng điều kiện theo quy định.

Kỳ họp thứ 8 cũng là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết 98, tức lựa chọn theo hình thức “chấp thuận chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư", thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.HCM.

Ngày 30/1, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM có Tờ trình trình Ban Thường vụ Thành ủy, về chủ trương tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu Đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo Tờ trình, căn cứ số lượng hồ sơ đề xuất hợp lệ trong thời gian 7 ngày theo quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án theo quy định, tức lựa chọn theo hình thức “chấp thuận chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận Nhà đầu tư là Liên danh Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Ngày 4/2, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Kết luận về chủ trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Bán đảo Thanh Đa đã có nhà đầu tư chiến lược thực hiện sau hơn 30 năm quy hoạch treo.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương xác định dự án Khu Đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới, là dự án chiến lược theo các quy định tại Nghị quyết số 260. Thống nhất chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Như vậy, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đủ điều kiện xác định là dự án chiến lược, và áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định.

Trước đó, ngày 14/11/2025, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn năm 2025 (đợt 2), trong đó có khu đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 452 của HĐND TP.HCM trước đây. Theo đó, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được đưa vào danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết số 452.

Theo UBND TP.HCM, việc bãi bỏ này không làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai lựa chọn nhà đầu tư đang được thực hiện theo cơ chế đặc thù, do dự án này đã thực hiện theo cơ chế khác.

Theo dự kiến, dự án có tổng đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, phát triển thành khu đô thị sinh thái - du lịch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Bán đảo Thanh Đa là một trong những khu vực đặc biệt nhất của TP.HCM, khi nằm sát trung tâm thành phố, sở hữu cảnh quan sông nước hiếm có. Khu vực này được bao bọc bởi sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch tự nhiên, tạo nên một bán đảo gần như biệt lập, nhưng lại có vị trí chiến lược trong cấu trúc đô thị TP.HCM.

Dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt từ năm 1992, tuy nhiên, đã vướng quy hoạch treo hơn 30 năm qua.

Tháng 7/2025, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, tổng diện tích quy hoạch khoảng 423 ha, chưa bao gồm diện tích mặt nước. Phạm vi nghiên cứu rộng 549,4 ha, trong đó 125,79 ha là mặt nước sông Sài Gòn. Đây là khu vực có quỹ đất lớn hiếm hoi còn sót lại trong khu vực nội đô.

Theo định hướng, nơi đây sẽ phát triển thành khu đô thị sinh thái - du lịch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kết hợp các vùng chức năng như trung tâm đô thị cao tầng, công viên ngập nước, nhà ở, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và văn hóa ven sông.