Lộ diện quốc gia sở hữu mỏ vàng khổng lồ, trữ lượng 820 tấn

Grasberg (Indonesia) là một trong những mỏ đồng–vàng lớn nhất thế giới, với trữ lượng khoảng 14 triệu tấn đồng và 820 tấn vàng.

THÙY DƯƠNG
