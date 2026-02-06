Sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay chậm cất, hạ cánh ở Nội Bài

(VTC News) -

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, từ hôm qua 5/2 đến sáng nay 6/2, nhiều chuyến bay của hãng phải cất, hạ cánh muộn hơn so với quy định. Nguyên nhân là sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, hoạt động khai thác bay đang được điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Tháng 1 và 2 hằng năm, không khí lạnh lệch đông mang theo hơi ẩm từ biển vào, miền Bắc thường xuất hiện sương mù dày, làm giảm tầm nhìn tại các sân bay và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay. Thông thường vào sáng sớm, nhiều chuyến bay phải cất cánh muộn. Đến khoảng 11h trở ra, sương mù hết, các chuyến bay mới có thể cất, hạ cánh an toàn nhất”, vị này thông tin.

Dù chưa có con số thống kê về số chuyến bay cất, hạ cánh trễ giờ nhưng các hãng hàng không cũng đã khuyến cáo hành khách theo dõi lịch bay trên hệ thống màn hình tại nhà ga và cập nhật thông tin mới nhất từ hãng.

Sương mù dày đặc ảnh hưởng đến các chuyến bay. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, trả lời Báo Điện tử VTC News sáng 6/2, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc cảng vụ Miền Bắc cho biết, đến thời điểm hiện tại có 4 chuyến bay đi tạm thời chưa thể cất cánh và bốn chuyến phải chuyển hướng hạ cánh để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ông Mậu cho rằng sương mù hiện chưa gây xáo trộn lớn đến lịch trình các chuyến bay.

“Thời điểm này có sương mù nhưng chưa thực sự ảnh hưởng nhiều đến các chuyến bay. Một nguyên nhân khác có thể tác động đến giờ cất, hạ cánh các chuyến bay vì đây là thời kỳ cao điểm khai thác phục vụ đi lại của hành khách dịp Tết tăng cao, các hãng cũng thiếu máy bay nên có thể không huy động kịp. Rất mong hành khách thông cảm, chia sẻ với các hãng”, ông Mậu nói.

Trước đó, sáng 5/2, bầu trời Hà Nội bao phủ bởi lớp sương mù kèm bụi mịn khiến tầm nhìn giảm mạnh và không khí trở nên đặc quánh. Khi di chuyển ngoài đường, nhiều người dân cho biết cảm nhận rõ sự ngột ngạt, khó thở, đặc biệt tại các tuyến giao thông đông đúc và khu vực nội thành.

Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chất lượng không khí IQAir, vào lúc 8h cùng ngày, Hà Nội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chỉ sau Delhi (Ấn Độ). Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ghi nhận ở mức 194, thuộc ngưỡng có hại cho sức khỏe. Đây là mức ô nhiễm cao, có thể ảnh hưởng tới cả người khỏe mạnh nếu tiếp xúc kéo dài ngoài trời.

Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến đợt ô nhiễm lần này là do điều kiện thời tiết bất lợi. Trạng thái ít gió, độ ẩm cao khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, tích tụ trong tầng không khí thấp. Bên cạnh đó, hoạt động giao thông và sinh hoạt gia tăng mạnh dịp giáp Tết Nguyên đán tạo thêm áp lực lớn lên môi trường không khí đô thị.

Dự báo tình trạng sương mù kèm ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể còn tiếp diễn khoảng ba ngày tới, sau đó chất lượng không khí được cải thiện dần khi miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới.