Hàng không tiếp tục bổ sung hàng nghìn chuyến bay, các chặng còn 'cháy' vé Tết?

(VTC News) -

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 16/1, hãng hàng không Vietjet cho biết, đã triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2/2 đến 3/3 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trước đó, Vietjet cũng tăng khoảng 380 chuyến, tương đương 78.000 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Vietjet triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2/2 đến 3/3 (tức 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, tính đến thời điểm ngày 17/1, hãng hàng không Vietjet đã tăng thêm 2.180 chuyến bay, tương ứng với gần 500.000 chỗ ngồi phụ vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại diện của hãng Vietjet cho biết, việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân trên khắp Việt Nam cũng như quốc tế.

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TP.HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết, góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm.

Cũng tham gia tăng chuyến phục vụ nhu cầu tăng cao, ngày 14/1, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, đã mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2 đến 3/3 (tức 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trên cả nước.

Các đường bay được tăng tải trong đợt này chủ yếu xuất phát từ TP.HCM, gồm: TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm: Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của hành khách, đồng thời giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp cao điểm Tết.

Trong giai đoạn cao điểm, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt chỗ và mua vé sớm thông qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc hệ thống phòng vé, đại lý chính thức của Hãng. Hành khách cũng nên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài hoặc tại các quầy tự làm thủ tục tại sân bay.

Đến thời điểm này, các hãng hàng không đã tăng hơn 2.750 chuyến bay với tổng số hơn 573.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là năm các hãng hàng không Việt bổ sung lượng vé máy bay với quy mô lớn chưa từng có.

Đặc biệt, hành khách được khuyến khích sử dụng công nghệ sinh trắc học trong quá trình làm thủ tục để rút ngắn thời gian chờ đợi. Những hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không mang theo hành lý ký gửi có thể đi thẳng tới khu vực soi chiếu an ninh, góp phần giảm tải tại sân bay trong khung giờ cao điểm.

Trước đó, Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến với khoảng 45.000 chỗ. Như vậy, Vietnam Airlines cũng tăng thêm gần 570 chuyến với hơn 105.000 chỗ ngồi.

Tính đến thời điểm này, các hãng hàng không đã tăng hơn 2.750 chuyến bay với tổng số hơn 573.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là năm các hãng hàng không Việt tăng cường bổ sung lượng vé máy bay với quy mô lớn chưa từng có.

Liên tục tăng chuyến, giá và lượng vé thế nào?

Khảo sát của Báo Điện tử VTC News sáng 17/1 trên các trang bán vé trực tuyến cho thấy không còn tình trạng "cháy vé, hết vé" như một tuần trước đó, giá vé cũng giảm nhẹ so với tuần trước.

Cụ thể, giá vé 1 chiều chặng TP.HCM - Hà Nội của hãng Vietjet ngày 13/2 (26 Tết) là 3,45 triệu đồng, giảm khoảng 300 nghìn đồng/vé so với tuần trước; Vietravel Airlines có mức giá 3,8 triệu đồng; Bamboo Airways, Sun Phú Quốc Airways và VietNam Airlines có cùng mức giá 3,7-3,9 triệu đồng, giảm 200-300 nghìn đồng/vé so với tuần trước.

Mức giá này tăng khoảng 300-500 nghìn đồng/chiều so với đi tại thời điểm này.

Ngược lại, chặng Hà Nội – TP.HCM sau Tết của các hãng đã không còn hạng ghế phổ thông, chỉ còn ghế hạng thương gia, mức giá thấp nhất của Bamboo Airways là 8,7 triệu đồng, mức giá cao nhất của Vietnam Airlines là 9,92 triệu đồng/chiều, tương đương với đặt mua vé tuần trước đó; Sun Phú Quốc Airways là 9,57 triệu đồng (giảm 400 nghìn đồng so với 1 tuần trước đó); riêng Vietjet Air không tìm thấy thông tin.

Nếu đặt vé chặng TP.HCM - Hà Nội vé hạng phổ thông 3,45 triệu, vé chiều ngược lại Hà Nội - TP.HCM có giá 8,7 triệu; tổng cặp vé khứ hồi khoảng 12 triệu đồng.

Các chặng "nóng" khác giá cũng không hề dễ chịu, nhiều chặng, nhiều ngày đã “cháy vé”.

Cụ thể, giá vé chặng TP.HCM - Đà Nẵng dao động 3,7 - 4,4 triệu đồng/chiều nhưng lượng vé chỉ còn rất hạn chế. Mức giá này đã tăng từ 400-700 nghìn đồng so với đặt mua tuần trước đó. Giá vé hạng thương gia 1 chiều cũng lên đến 5,22 triệu đồng.

Chặng TP.HCM - Quy Nhơn; TP.HCM - Buôn Ma Thuột đã hết vé.

Riêng chặng TP.HCM - Hải Phòng khảo sát trước đó từ ngày 11-15/2 (ngày 24-28 Tết) đã hết vé thì nay lượng vé được bổ sung dồi dào, mức giá cũng khá dễ chịu.

Cụ thể, giá vé của Vietjet Air khoảng từ 3,2 triệu đồng/chiều; của Vietnam Airlines, Bamboo Airways khoảng 3,5 triệu đồng/chiều

Chặng TP.HCM - Thanh Hoá trước đó cũng chãy vé thì nay sau khi các hãng bổ sung chuyến bay, lượng vé khá phong phú, mức giá cũng dễ chịu.

Theo đó, Vietjet có mức giá 3,75 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với tuần trước đó; Bamboo Airways, Vietnam Airlines có giá từ 3,85 - 4 triệu đồng.

Chặng TP.HCM - Nghệ An trước đó cũng hết vé, nay số lượng vé bổ sung nhiều, giá vé cũng khá phù hợp. Giá vé của Vietjet Air, Vietravel Airlines, Bamboo Airways từ 3,1- 3,5 triệu đồng/chiều; của Vietnam Airlines, mức giá từ 3,8 triệu đồng.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không cho biết, việc các hãng tăng chuyến và giảm giá vè là phù hợp với xu thế hiện nay, bởi nếu người dân đi lại nhiều, số ghế trống ít, dù giá có thấp hơn nhưng các hãng vẫn đảm bảo kinh doanh có lãi.

"Ngược lại, nếu khan hiếm vé, giá tăng cao người dân sẽ lựa chọn đi lại bằng các phương tiện khác hoặc thay đổi kế hoạch di chuyển sẽ khiến việc kinh doanh của các hãng gặp khó khăn", chuyên gia Nguyễn Thiện Tống nói.