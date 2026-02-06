VĐV bị nghi tiêm thuốc phóng to dương vật để ăn gian ở Thế vận hội mùa đông 2026

(VTC News) -

Các lãnh đạo cơ quan phòng chống doping tại Thế vận hội Mùa đông 2026 cho biết sẽ tiến hành điều tra những cáo buộc bất thường về hành vi gian lận ở môn trượt tuyết nhảy xa (ski jumping). Một số vận động viên bị nghi ngờ tiêm axit hyaluronic vào dương vật nhằm tạo lợi thế thi đấu.

Những cáo buộc này được truyền thông Đức đưa ra dựa trên giả thuyết cho rằng việc điều chỉnh độ phồng của trang phục thi đấu trượt tuyết nhảy xa - đặc biệt ở khu vực quanh háng - có thể tạo ra hiệu ứng như cánh buồm, dễ "đón gió" giúp cú nhảy vươn xa thêm vài mét so với bình thường.

Khi được hỏi về các cáo buộc vận động viên tiêm chất tác động vào bộ phận sinh dục trong buổi họp báo tại Milano, ông Witold Banka, Chủ tịch người Ba Lan của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) trả lời: “Trượt tuyết nhảy xa rất phổ biến ở Ba Lan, vì vậy tôi hứa sẽ xem xét vấn đề này”.

Chủ tịch Cơ quan Chống Doping Thế giới hứa sẽ xem xét cáo buộc tạo lợi thế thi đấu này. (Nguồn: The Olympians)

Tổng giám đốc WADA, ông Olivier Niggli, cho biết ông không nắm rõ chi tiết liên quan đến môn trượt tuyết nhảy xa cũng như cách thức mà biện pháp này có thể giúp cải thiện thành tích. Tuy nhiên, ông khẳng định nếu xuất hiện bất kỳ thông tin nào cho thấy hành vi bị cáo buộc có liên quan đến doping, WADA sẽ tiến hành xem xét.

"Ủy ban xây dựng danh sách cấm của WADA chắc chắn sẽ đánh giá liệu trường hợp này có thuộc diện bị cấm hay không”, ông nói.

Tháng trước, tờ báo Đức Bild dẫn lời bác sĩ Kamran Karim, bác sĩ cao cấp tại Bệnh viện Maria-Hilf ở Krefeld, cho biết việc tiêm paraffin hoặc axit hyaluronic có thể tạo ra “sự dày lên tạm thời và có thể quan sát được của bộ phận sinh dục”.

Tuy nhiên, ông cho biết phương pháp này không có tác dụng kéo dài, hoàn toàn không được khuyến cáo về mặt y tế, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Cách thức tạo lợi thế tương tự cũng xảy ra vào năm ngoái khi 2 vận động viên người Na Uy bị đình chỉ thi đấu 3 tháng. Trước đó, đội tuyển của họ bị phát hiện chỉnh sửa đường may trên trang phục thi đấu quanh vùng đũng quần tại Giải vô địch trượt tuyết thế giới 2025.

Đương kim vô địch Olympic Marius Lindvik cùng vận động viên Johann Andre Forfang đã bị đình chỉ thi đấu. Cả hai cho biết họ không hề biết trang phục của mình đã bị chỉnh sửa.