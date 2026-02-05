Ăn trộm ở Thế vận hội Mùa đông 2026, kẻ gian hối hận gọi điện xin trả lại

(VTC News) -

Một vụ trộm trang thiết bị của vận động viên đội tuyển trượt tuyết nhảy xa (ski jumping) Na Uy trước thềm Thế vận hội mùa Đông 2026 đã có diễn biến bất ngờ khi chính kẻ gây án chủ động gọi điện xin trả lại toàn bộ số đồ đã lấy.

Ông Jan-Erik Aalbu - lãnh đạo bộ môn trượt tuyết nhảy xa của Na Uy - cho biết hôm thứ Hai ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ ở Đức. Ban đầu, ông nghĩ đó là cảnh sát liên lạc để cập nhật tiến trình điều tra vụ mất cắp. Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia lại chính là kẻ trộm, gọi để bày tỏ sự hối hận và đề nghị hoàn trả trang thiết bị.

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước tại Willingen (Đức), khi hai người đột nhập vào phòng thay đồ của đội Na Uy và lấy đi nhiều vật dụng, bao gồm mũ bảo hiểm, áo khoác, mũ len, găng tay và kính.

Ông Jan-Erik Aalbu cho biết đã nhận cuộc gọi xin trả lại đồ từ chính kẻ trộm. (Nguồn: Budstikka)

“Anh ta tỏ ra rất ân hận. Tôi chỉ nói rằng hãy liên hệ với ban tổ chức tại Willingen và giao lại toàn bộ trang thiết bị ở đó. Anh ta nói sẽ làm như vậy, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật", ông Aalbu chia sẻ.

Theo ông Aalbu, sự thay đổi thái độ của kẻ trộm nhiều khả năng xuất phát từ sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông đối với vụ việc. “Rõ ràng người đó rất hối hận về hành động của mình và có lẽ cũng lo sợ hậu quả”, ông nói.

Đáng chú ý, không có ván trượt hay giày trượt nào bị đánh cắp. Ông Aalbu cho biết những vật dụng đó sẽ cực kỳ khó thay thế trong thời gian ngắn, đặc biệt là ngay trước khi Thế vận hội Mùa đông 2026 chuẩn bị diễn ra.

Thế vận hội Mùa đông 2026 - sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh - sẽ diễn ra tại Milano và Cortina d’Ampezzo (Italy). Sau 20 năm, Olympic mùa đông mới trở lại với nước Ý, đồng thời đánh dấu kỳ đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Thế vận hội mùa đông. Thế vận hội Mùa đông 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 22/2/2026, với các vòng loại bắt đầu sớm hơn từ 4/2.