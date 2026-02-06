Công nghệ 6/2: Washington Post cắt giảm phóng viên công nghệ

(VTC News) -

Washington Post rút khỏi Silicon Valley giữa làn sóng cắt giảm

Washington Post, tờ báo thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos, tiến hành đợt cắt giảm nhân sự lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ phóng viên công nghệ tại Silicon Valley.

Hơn một nửa nhóm phụ trách mảng công nghệ, khoa học, y tế và kinh doanh đã bị sa thải, khiến văn phòng San Francisco gần như trống rỗng.

Các độc giả trung thành giơ cao tấm biển ghép từ báo Washington Post, bày tỏ sự ủng hộ đội ngũ phóng viên khi tòa soạn thu hẹp hoạt động. (Nguồn: Getty Images)

Động thái diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ đang có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế và chính trị toàn cầu. Việc Washington Post thu hẹp phạm vi đưa tin về các tập đoàn lớn như Amazon, Meta hay Google đặt ra nhiều lo ngại về sự thiếu hụt thông tin độc lập trong thời điểm quan trọng.

Ban lãnh đạo Washington Post lý giải đây là bước tái cấu trúc nhằm tìm lại lợi nhuận và duy trì sức hút với độc giả. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc rút lui khỏi trung tâm công nghệ lớn nhất thế giới có thể khiến tờ báo đánh mất vị thế trong việc phản ánh những biến động quan trọng của ngành.

OpenAI ra mắt nền tảng quản lý AI cho doanh nghiệp

OpenAI vừa công bố một nền tảng mới mang tên OpenAI Frontier cho phép các doanh nghiệp xây dựng và quản lý các "AI agents" theo nhu cầu riêng.

Đây là bước tiến quan trọng giúp tổ chức dễ dàng triển khai trí tuệ nhân tạo vào quy trình làm việc, từ chăm sóc khách hàng đến phân tích dữ liệu.

Nền tảng mới hỗ trợ doanh nghiệp tùy chỉnh agent theo mục tiêu, đồng thời tích hợp các công cụ kiểm soát để đảm bảo an toàn và tuân thủ. Điều này giúp các công ty vừa tận dụng sức mạnh AI, vừa duy trì sự minh bạch và quản trị hiệu quả.

Các sản phẩm quản lý AI agents đang phát triển mạnh mẽ từ năm 2024. Các doanh nghiệp nhỏ mới nổi đầu tư vào lĩnh vực này đang thu hút hàng trăm triệu USD đầu tư. Giới chuyên gia nhận định, điều này sẽ thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực AI doanh nghiệp, nâng cao chuẩn mực mới trong ứng dụng AI.

Starlink mở rộng dịch vụ

SpaceX đang chuẩn bị cho một năm quan trọng khi Starlink trở thành động lực chính trong doanh thu, chiếm tới 50 - 80% tổng lợi nhuận. Công ty dự kiến mở rộng sang các dịch vụ mới như điện thoại Starlink, internet trực tiếp đến thiết bị và hệ thống theo dõi vệ tinh, nhằm củng cố vị thế trong ngành viễn thông toàn cầu.

Tên lửa Falcon 9 phóng vệ tinh Starlink. (Nguồn: Reuters)

Elon Musk cho biết Starlink có thể mang lại kết nối di động toàn cầu, với mục tiêu phủ sóng toàn bộ Trái Đất. SpaceX đã đầu tư mạnh vào phổ tần vệ tinh và phát triển công nghệ để đưa internet trực tiếp vào điện thoại, mở ra thị trường tiềm năng hàng tỷ USD trong vài năm tới.

Ngoài ra, SpaceX vừa công bố dịch vụ Stargaze, sử dụng camera trên vệ tinh Starlink để giám sát lưu lượng trong quỹ đạo thấp. Đây được xem là bước đi chiến lược, vừa hỗ trợ quản lý không gian, vừa tạo thêm nguồn doanh thu mới cho công ty.