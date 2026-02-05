Công nghệ 5/2: Google Gemini vượt mốc 750 triệu người dùng hàng tháng

(VTC News) -

Google Gemini vượt mốc 750 triệu người dùng hàng tháng

Google cho biết ứng dụng AI Gemini đã đạt hơn 750 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng mạnh từ 650 triệu chỉ trong quý trước. Đây là minh chứng cho tốc độ phát triển vượt bậc của Gemini trong cuộc đua AI toàn cầu.

Ứng dụng Google Gemini - bước tiến lớn trong cuộc đua AI toàn cầu. (Nguồn: Jagmeet Singh)

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc ra mắt Gemini 3, phiên bản mới nhất với khả năng phản hồi sâu sắc và tinh tế hơn.

CEO Sundar Pichai nhấn mạnh Gemini 3 là "động lực tích cực" giúp Google duy trì đà tăng trưởng, đồng thời công ty tung ra gói Google AI Plus giá 7,99 USD/tháng để tiếp cận người dùng phổ thông.

Gemini đã vượt Meta AI (500 triệu người dùng) nhưng vẫn xếp sau đối thủ lớn nhất là ChatGPT với khoảng 810 triệu người dùng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, cùng với doanh thu Alphabet vượt 400 tỷ USD và sự ra mắt chip AI Ironwood, Google cho thấy tham vọng củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Google Pixel 10a mở đặt trước từ ngày 18/2

Google xác nhận Pixel 10a sẽ mở đặt trước vào ngày 18/2. Đây là mẫu smartphone tầm trung mới nhất, được giới thiệu qua một đoạn teaser đầy màu sắc. Dù chưa công bố chi tiết cấu hình, Pixel 10a hứa hẹn sẽ tiếp nối thành công của dòng Pixel A vốn nổi tiếng với trải nghiệm phần mềm mượt mà.

Google Pixel 10a - mẫu smartphone tầm trung mới hứa hẹn nhiều nâng cấp. (Nguồn: Google)

Theo những rò rỉ ban đầu, Pixel 10a có thể sở hữu màn hình 6,285 inch, cụm camera kép gồm 48MP góc rộng và 13MP góc siêu rộng, cùng viên pin 5.100 mAh. Thiết kế bên ngoài gần như không khác biệt so với Pixel 9a, nhưng Google khẳng định sẽ mang đến những nâng cấp đáng giá.

Samsung tặng Galaxy Z Flip 7 cho các vận động viên Thế vận hội

Ngày 4/2, Samsung Electronics đã mở cửa "Samsung House" tại Palazzo Serbelloni, Milan. Đây là không gian trải nghiệm dành cho cộng đồng Olympic, nơi kết nối vận động viên, khán giả và thương hiệu trong bầu không khí văn hóa đặc sắc.

Samsung tặng Galaxy Z Flip 7 cho các vận động viên tại Thế vận hội. (Nguồn: Samsung)

Tại sự kiện khai trương, Samsung dự kiến tặng hơn 3.800 chiếc Galaxy Z Flip7 Olympic Edition cho tất cả vận động viên Olympic và Paralympic. Đồng thời, hãng cũng khởi động lại chương trình "victory selfies" từng gây tiếng vang tại Paris, nhằm quảng bá sản phẩm qua chính trải nghiệm của các vận động viên.

Samsung bắt đầu gắn bó với Olympic từ năm 1988 và trở thành đối tác toàn cầu từ 1998. Với "Samsung House", hãng muốn khẳng định giá trị gắn kết, tôn vinh tinh thần thể thao và củng cố hình ảnh thương hiệu trước thềm Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026.