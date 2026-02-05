(VTC News) -

Tiếng Việt của chúng ta vô cùng phong phú và đôi khi chứa đựng những điều bất ngờ thú vị. Một trong số đó là những câu đố chữ "hack não" mà khi nghe qua, nhiều người phải ngớ người ra suy nghĩ.

Câu đố này có nội dung sau: "Từ nào trong tiếng Việt có 5 chữ 'C'?"

Từ nào trong tiếng Việt có 5 chữ 'C'? (Ảnh minh họa)

Nghe có vẻ khó tin, làm sao một từ lại có thể chứa đến 5 chữ "C" trong cấu trúc của nó? Liệu đây có phải là mẹo vặt hay cách chơi chữ đặc biệt?

Hãy dành chút thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng. Đừng vội vàng bỏ cuộc! Gợi ý nhỏ là hãy nghĩ đến những quy tắc cơ bản trong tiếng Việt và cách chúng ta phát âm các chữ cái. Đôi khi, đáp án lại nằm ở một khía cạnh mà chúng ta ít để ý đến.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.