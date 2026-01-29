(VTC News) -

“Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng?” là câu đố vui khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ. Mỗi cụm từ trong câu hỏi đều như phủ định lẫn nhau, tạo cảm giác khó đoán và đầy thách thức.

Không ít người ban đầu đoán theo hướng động vật hay đồ vật quen thuộc, nhưng càng suy luận lại càng rơi vào… bế tắc. Bí quyết của câu đố nằm ở việc không nhìn sự vật ở một trạng thái cố định, mà đặt nó trong những hoàn cảnh khác nhau.

Chính lối chơi chữ thông minh này đã khiến câu đố trở nên thú vị, phù hợp để khuấy động không khí trong lớp học, nhóm bạn hay trên mạng xã hội.

Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng? (Ảnh minh họa)

Bạn đã tìm ra lời giải chưa? Hãy thử suy nghĩ thêm một chút, biết đâu đáp án lại đơn giản hơn bạn tưởng!