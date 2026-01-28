(VTC News) -

Câu đố đưa ra bốn dòng số với cấu trúc giống nhau nhưng cho ra những kết quả khác biệt: Bốn số 6 bằng 24, bốn số 2 bằng 00, bốn số 4 bằng 08. Từ đó, người chơi phải suy luận để tìm ra kết quả của dòng cuối cùng gồm bốn số 8.

Không cần công thức phức tạp, chỉ cần quan sát kỹ và tư duy logic, bạn sẽ phát hiện ra quy luật thú vị phía sau. Chính sự đơn giản nhưng đánh lừa cảm giác này đã khiến câu đố nhanh chóng thu hút sự chú ý và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Câu đố Toán học nhìn 5 giây tưởng biết, nghĩ 5 phút chưa chắc ra.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.