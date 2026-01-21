Câu đố 'hack não': Chim nào nặng đúng 10 kg?

(VTC News) -

Câu đố vui này không yêu cầu kiến thức sinh học hay cân nặng thực tế của các loài chim. Thay vào đó, người chơi cần vận dụng khả năng tư duy ngôn ngữ và một chút hài hước. Khi đọc câu hỏi, nhiều người sẽ nghĩ đến đại bàng, đà điểu hay những loài chim to lớn.

Tuy nhiên, đáp án lại nằm ở cách chơi chữ quen thuộc trong tiếng Việt. Chính sự đơn giản nhưng “lắt léo” ấy khiến câu đố trở nên thú vị, phù hợp để giải trí, đố vui bạn bè và tạo tiếng cười nhẹ nhàng mỗi ngày.

Chim nào nặng đúng 10 kg? (Ảnh minh họa)

