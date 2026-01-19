(VTC News) -

Câu đố que diêm từ lâu trở thành trò chơi trí tuệ quen thuộc, bởi luật chơi đơn giản nhưng đòi hỏi khả năng quan sát và tư duy linh hoạt.

Trong thử thách lần này, người chơi được yêu cầu di chuyển duy nhất một que diêm để biến phép tính ban đầu thành đúng. Điều thú vị là không cần thêm hay bớt que, cũng không được làm đổ cấu trúc tổng thể. Chỉ một thay đổi nhỏ, nhưng kết quả lại khiến nhiều người bất ngờ. Bạn đã tìm ra cách giải chưa?

Di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng: Thử thách khiến nhiều người 'đứng hình' (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.