Trong truyện Kiều, Thuý Kiều mang họ gì?

Đoạn trường tân thanh của đại thi hào Nguyễn Du thường được biết đến với cái tên đơn giản là truyện Kiều. Đây là truyện thơ nổi tiếng mà bất cứ người Việt Nam nào cũng biết đến. Thế nhưng, không phải ai cũng nhớ đầy đủ những chi tiết cơ bản về nhân vật chính.

Câu đố nhỏ sau đây sẽ giúp bạn kiểm tra lại trí nhớ của mình: Nàng Thúy Kiều nổi tiếng mang họ gì?

Trong tác phẩm, có một câu thơ để lộ đáp án của câu đố này. Hãy chia sẻ đáp án của bạn và câu thơ dưới phần bình luận.