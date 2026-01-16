'Cá sấu' hay 'cá xấu', đâu mới là cách viết đúng chính tả?

(VTC News) -

“Cá sấu” hay “cá xấu", đâu mới là từ đúng chính tả, là thắc mắc không hiếm gặp, bởi hai cách viết này có cách phát âm gần giống nhau trong giao tiếp hằng ngày. Vì vậy, nhiều người dễ dùng sai mà không nhận ra.

Không ít người cho rằng cả hai cách viết đều có thể chấp nhận, hoặc “cá xấu” là cách gọi dân gian nên vẫn dùng được trong văn viết.

Nhiều người cho rằng sự nhầm lẫn này xuất phát từ đặc điểm phát âm “s” và “x” trong giao tiếp hằng ngày. Khi nghe nói, người nghe khó nhận ra sự khác biệt, dẫn đến việc ghi lại theo cảm tính, thói quen hoặc cách phát âm quen tai.

Vậy theo bạn 'Cá sấu' hay 'cá xấu' là cách viết đúng chính tả?