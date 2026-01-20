Đố mẹo: Cái gì là của bạn nhưng toàn người khác dùng?

(VTC News) -

Trong kho tàng câu đố dân gian và đố mẹo hiện đại, có những câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy tính đánh lừa tư duy. Câu đố “Cái gì của bạn nhưng toàn người khác dùng?” là ví dụ điển hình. Không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần một chút tinh ý và liên hệ với đời sống hằng ngày, người giải sẽ tìm ra đáp án khá bất ngờ.

Câu đố này thường được chia sẻ trên mạng xã hội như trò chơi trí tuệ nhẹ nhàng, vừa giải trí vừa kích thích khả năng quan sát của người đọc. Bạn đã nghĩ ra câu trả lời chưa?

Cái gì là của bạn nhưng toàn người khác dùng? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.