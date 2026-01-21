Câu đố toán học khiến dân mạng 'đau đầu': Bạn có thuộc 2% giải được?

(VTC News) -

Câu đố được trình bày với nhiều phép cộng liên tiếp và một phép nhân bất ngờ xuất hiện ở dòng cuối, kèm theo con số 0 quen thuộc. Chính chi tiết này đã “đánh lừa” nhiều người, bởi chỉ cần áp dụng sai thứ tự ưu tiên phép tính là kết quả sẽ khác ngay.

Trên mạng xã hội, câu hỏi này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, mỗi người một đáp án, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. Bạn hãy thử bình tĩnh quan sát lại toàn bộ phép tính và áp dụng đúng quy tắc toán học xem mình có nằm trong nhóm ít người giải đúng hay không.

Câu đố toán học khiến mạng xã hội 'đau đầu': Bạn có thuộc 2% giải được?

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.