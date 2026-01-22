(VTC News) -

Câu đố trích dẫn những câu vè dân gian: “Chu tri rành rành / Cái danh nỏ lửa / Con ngựa đứt cương / Ba vương tập đế / Cấp kẻ đi tìm / Hú tim bắt ấp” và yêu cầu người chơi xác định “Ba vương” là ba vị vua nào. Nghe qua có vẻ như những câu rời rạc, nhưng thực chất mỗi chi tiết đều ẩn chứa manh mối lịch sử và văn hóa.

Chính sự kết hợp giữa kiến thức dân gian và tư duy logic đã khiến câu hỏi trở nên khó nhằn, buộc thí sinh phải bình tĩnh phân tích từng hình ảnh, từ ngôn từ cổ đến bối cảnh lịch sử, để tìm ra đáp án chính xác. Đây cũng là nét đặc trưng làm nên sức hấp dẫn của Olympia suốt nhiều năm qua.

Câu đố dân gian khiến thí sinh Olympia phải suy nghĩ căng não.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.