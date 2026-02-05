'Tam giác quỷ' Bermuda không thực sự bí ẩn như đồn đại

(VTC News) -

Các nhà nghiên cứu từ lâu cho rằng các điều kiện môi trường bất thường, chẳng hạn như sự kết hợp hiếm hoi của khí metan thoát ra từ đáy đại dương, có thể đã tạm thời làm gián đoạn sức nổi và hoạt động động cơ.

Chuyên gia Ronald Kapper của “What If Science”, trang thông tin giáo dục khám phá các lý thuyết khoa học phức tạp, vật lý và lịch sử bằng cách áp dụng chúng vào các kịch bản phi lý hoặc giả định, cho rằng hiện tượng có thể diễn ra trong quá khứ nhưng hiện đã biến mất. Điều này giải thích tại sao các sự cố trong khu vực đã giảm trong những thập kỷ gần đây.

Tam giác Bermuda từ lâu đã thu hút sự chú ý vì những vụ mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay. (Ảnh: Dailymail)

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mxy nhấn mạnh không có mối nguy hiểm địa lý nào được công nhận và nhiều sự cố có thể bị phóng đại hoặc báo cáo sai.

Tam giác Bermuda là một khu vực được định nghĩa không rõ ràng, rộng khoảng 500.000 dặm vuông (hơn 1,2 triệu km2) ở phía tây Đại Tây Dương. Nơi đây thường được mô tả là khu vực hình tam giác nối ba điểm: Miami, Florida, Bermuda và San Juan, Puerto Rico (Mỹ).

Nghiên cứu cho thấy sự phun trào khí metan từ đáy biển là lời giải thích hợp lý cho các vụ chìm tàu ​​đột ngột hoặc hỏng động cơ trong khu vực. Việc giải phóng khí này có thể đã làm giảm mật độ nước, khiến tàu mất sức nổi, và thậm chí có thể ảnh hưởng đến các máy bay nhỏ bay thấp trên đại dương.

Ronald Kapper lưu ý mối nguy hiểm tương tự về khí metan cũng xảy ra ở những nơi khác, nhưng nếu Tam giác Bermuda trải qua một "trường hoạt động" tạm thời, điều đó có thể giải thích sự tập trung các vụ mất tích được báo cáo trong một số giai đoạn nhất định.

“Một số ý kiến ​​suy đoán khác đưa ra giả thuyết còn kỳ lạ hơn, cho rằng Tam giác này từng chịu ảnh hưởng trong thời gian ngắn bởi một hiện tượng tự nhiên chưa được biết đến mà hiện nay không còn tồn tại nữa”, ông Kapper viết trên What if Science.

Ông giải thích thêm: “Không phải người ngoài hành tinh hay cổng dịch chuyển, mà là sự kết hợp hiếm hoi của các điều kiện môi trường. Ví dụ, khí metan thoát ra từ đáy đại dương được cho là mối nguy hiểm có khả năng làm gián đoạn sức nổi và động cơ.

Mặc dù tính xác thực vẫn đang được tranh luận, nhưng từng có báo cáo về những vụ giải phóng như vậy ở các khu vực khác. Nếu một trường năng lượng hoạt động từng tồn tại bên dưới Tam giác và sau đó lắng xuống, điều đó có thể giải thích sự gia tăng và giảm số lượng các sự cố”.

Các chuyên gia khác lại hoài nghi hơn. Nigel Watson, tác giả của cuốn sách Portraits of Alien Encounters Revisited, cho biết: “Một số người cho rằng đó là cánh cửa dẫn đến các chiều không gian khác cho phép UFO bay vào và ra khỏi khu vực này, những người khác lại cho rằng những dị thường từ trường và năng lượng kỳ lạ gây ra sự cố.

Chúng ta phải đánh giá nhiều khả năng. Chúng ta phải xem xét rằng nhiều sự kiện trong Tam giác Bermuda đã bị thổi phồng và thao túng để khiến câu chuyện trở nên bí ẩn".

Tam giác Bermuda thu hút sự chú ý của công chúng trong hơn 500 năm, kể từ báo cáo của Christopher Columbus về những ánh sáng lạ trong chuyến đi của ông vào năm 1492.

Những người đam mê hiện tượng huyền bí từ lâu cho rằng khu vực này bị nguyền rủa hoặc có liên quan đến hoạt động của người ngoài hành tinh, cổng thời gian hoặc các nền văn minh đã mất.

Khu vực này gần như tạo thành một tam giác, từ Bermuda đến miền nam Florida và về phía đông đến Bahamas.

Cuốn sách "Tam giác Bermuda" năm 1974 của Charles Berlitz đã phổ biến ý tưởng rằng hơn 1.000 người đã thiệt mạng, với máy bay và tàu thuyền biến mất "không dấu vết".

Những trường hợp đáng chú ý, chẳng hạn như vụ chìm tàu ​​USS Cyclops không rõ nguyên nhân năm 1918 với toàn bộ 306 thủy thủ đoàn trên tàu, vẫn chưa được giải đáp.

Các giả thuyết về sự mất tích của con tàu trải dài từ vụ nổ mangan đến cuộc nổi loạn, tấn công của bạch tuộc khổng lồ, hoặc một cuộc tấn công bằng tàu ngầm Đức (điều mà hải quân Đức đã phủ nhận).

Các nhà khoa học cũng đề xuất các nguyên nhân tự nhiên như hàng hóa không cân bằng hoặc hỏng hóc máy móc.

Các lời giải thích khác được đề xuất cho các sự kiện ở Tam giác Bermuda bao gồm sóng dữ, từ trường bất thường và thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm như Lloyds of London và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy khu vực này đặc biệt nguy hiểm và nhiều vụ mất tích được báo cáo đã bị phóng đại hoặc báo cáo sai.