Tham vọng ngoài không gian của Elon Musk khi hợp nhất SpaceX với xAI và X

(VTC News) -

Ngày 2/2, Elon Musk thông báo SpaceX chính thức sáp nhập với xAI và X, hợp nhất ba mảng kinh doanh trọng yếu: Hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội. Động thái này không chỉ định hình lại chiến lược của Musk mà còn mở ra cuộc đua mới về hạ tầng dữ liệu toàn cầu.

Tàu Starship của SpaceX trong chuyến bay thử nghiệm. (Ảnh: SpaceX)

Theo thông báo từ tỷ phú Elon Musk:

“SpaceX đã mua lại xAI để hình thành 'cỗ máy đổi mới' tham vọng nhất, tích hợp theo chiều dọc cả trên Trái Đất lẫn ngoài không gian, với trí tuệ nhân tạo, tên lửa, internet vệ tinh, kết nối trực tiếp tới thiết bị di động và nền tảng thông tin, tự do ngôn luận hàng đầu thế giới.

Đây không chỉ là chương tiếp theo, mà là cả một 'cuốn sách mới' trong sứ mệnh của SpaceX và xAI: Mở rộng để tạo ra một 'mặt trời có tri giác' nhằm hiểu vũ trụ và đưa ánh sáng của ý thức tới các vì sao.

Những tiến bộ hiện tại của AI vẫn phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, vốn cần lượng điện năng và hệ thống làm mát khổng lồ. Nhu cầu điện toàn cầu cho AI không thể đáp ứng bằng giải pháp trên Trái đất mà không gây khó khăn cho cộng đồng và môi trường.

Về lâu dài, AI ngoài không gian rõ ràng là con đường duy nhất để mở rộng. Ngay cả khi chỉ khai thác một phần triệu năng lượng từ Mặt trời vẫn thu được lượng điện gấp hàng triệu lần mức tiêu thụ hiện nay của nhân loại.

Vì vậy, giải pháp hợp lý duy nhất là đưa những nỗ lực tiêu tốn tài nguyên này ra nơi có nguồn năng lượng và không gian vô tận. Không phải ngẫu nhiên mà nơi đó được gọi là 'space' (không gian)”.

Việc hợp nhất biến SpaceX trở thành công ty tư nhân giá trị nhất thế giới, với định giá có thể lên tới 1,25 nghìn tỷ USD. Musk cũng hé lộ kế hoạch IPO quy mô lớn, mở ra cơ hội đầu tư chưa từng có cho thị trường toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận định, sự kết hợp giữa công nghệ vũ trụ và AI sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, đặc biệt trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và khai thác dữ liệu.

Nhà máy Starlink của SpaceX tại Bastrop, Texas, Mỹ. (Nguồn: SpaceX)

Tỷ phú Musk dự đoán trong vòng ba năm tới, AI tính toán ngoài không gian sẽ trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí nhất. Với hạ tầng vệ tinh và tên lửa của SpaceX, cùng năng lực phát triển AI của xAI, tập đoàn mới có thể triển khai mạng lưới trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, phục vụ nhu cầu toàn cầu.

Điều này không chỉ thay đổi cách thức vận hành AI mà còn mở ra khả năng kết nối Internet và dịch vụ số ở những khu vực xa xôi, nơi hạ tầng mặt đất còn hạn chế.

Elon Musk nhấn mạnh: “Việc hiện thực hóa các trung tâm dữ liệu ngoài không gian sẽ mở ra những khả năng mới, vừa cung cấp nguồn lực vừa tạo điều kiện để xây dựng các căn cứ tự duy trì trên Mặt trăng, tiến tới hình thành một nền văn minh hoàn chỉnh trên sao Hỏa và xa hơn nữa là mở rộng sự hiện diện của nhân loại ra khắp vũ trụ”.

Thương vụ hợp nhất cho thấy Elon Musk đang theo đuổi tầm nhìn dài hạn, kết hợp công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo để định hình tương lai nhân loại. Nếu thành công, đây sẽ là bước ngoặt đưa AI thoát khỏi giới hạn hạ tầng truyền thống, đồng thời củng cố vị thế của ông như một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ toàn cầu.