Công nghệ 18/1: Elon Musk kiện Open AI và Microsoft, đòi 134 tỷ USD

(VTC News) -

Musk đòi OpenAI và Microsoft 134 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, đã nộp đơn kiện chống lại OpenAI và Microsoft. Ông cho rằng hai công ty này đã đạt được lợi nhuận khổng lồ từ công nghệ AI mà không chia sẻ quyền lợi hợp pháp cho ông.

Elon Musk cáo buộc các công ty công nghệ OpenAI hay Microsoft gây thiệt hại cho bản thân và công ty mình. (Ảnh: Tesla)

Ông Musk đang tìm cách đòi tới 134 tỷ USD. Đây là con số khổng lồ, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cáo buộc về “lợi nhuận bất chính” mà ông đưa ra.

Theo đơn kiện, CEO Tesla cho rằng OpenAI đã đi chệch khỏi sứ mệnh ban đầu là phát triển AI vì lợi ích chung của nhân loại. Thay vào đó, công ty đã hợp tác chặt chẽ với Microsoft để thương mại hóa công nghệ này, gây thiệt hại cho ông.

Hàn Quốc nói thuế chip Mỹ tác động hạn chế

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cho biết mức thuế 25% mà Mỹ vừa áp dụng đối với một số chip AI cao cấp sẽ có tác động hạn chế trong ngắn hạn. Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp giai đoạn đầu chủ yếu nhắm vào sản phẩm của Nvidia và AMD, trong khi chip nhớ - mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc - chưa bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, Yeo cảnh báo chưa thể yên tâm vì Mỹ có thể mở rộng phạm vi sang các loại chip khác trong giai đoạn tiếp theo. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với ngành công nghiệp để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi ích doanh nghiệp trong nước.

Động thái này nằm trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy sản xuất bán dẫn trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ châu Á. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ còn cảnh báo rằng các công ty Hàn Quốc và Đài Loan không đầu tư tại Mỹ có thể đối mặt mức thuế lên tới 100%.

ASUS tiếp tục bán RTX 5070 Ti

ASUS vừa chính thức xác nhận sẽ không ngừng bán dòng card đồ họa GeForce RTX 5070 Ti và RTX 5060 Ti 16GB, sau khi từng thông báo đưa chúng vào trạng thái “end-of-life”. Công ty cho biết thông tin ban đầu mà một số kênh truyền thông nhận được là chưa đầy đủ và khẳng định các sản phẩm này vẫn nằm trong kế hoạch kinh doanh.

ASUS xác nhận tiếp tục bán dòng card đồ họa RTX 5070 Ti dù nguồn cung đang gặp khó khăn. (Ảnh: Engadget)

Theo ASUS, tình trạng khan hiếm hàng hóa gần đây chủ yếu xuất phát từ thiếu nguồn cung bộ nhớ, khiến sản lượng và hàng tồn kho bị ảnh hưởng. Do đó, việc khó tìm mua ở một số thị trường không đồng nghĩa với việc ngừng sản xuất hay ngừng hỗ trợ. ASUS cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để ổn định nguồn cung trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các nhà bán lẻ cho biết việc mua RTX 5070 Ti hiện gần như “bất khả thi” ít nhất trong quý đầu năm 2026. Giá bộ nhớ tăng mạnh do nhu cầu AI đã khiến chi phí GPU leo thang, gây bức xúc cho cộng đồng game thủ. Đây được xem là thách thức lớn mà ASUS và các hãng sản xuất linh kiện phải đối mặt.