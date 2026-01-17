MediaTek đẩy mạnh cuộc đua hiệu năng AI với Dimensity 9500s và 8500

(VTC News) -

Tháng 9 năm ngoái, MediaTek giới thiệu chipset di động cao cấp nhất của mình, Dimensity 9500 SoC. Giờ đây, thương hiệu tiếp tục ra mắt phiên bản mới Dimensity 9500s cùng chipset tầm trung Dimensity 8500. Giống như Dimensity 9500, dòng 9500s tám lõi mới cũng có kiến ​​trúc "All Big Core" và được sản xuất bằng quy trình 3nm.

Dimensity 9500s

Dimensity 9500s sở hữu cấu trúc 8 nhân, dẫn đầu bởi lõi siêu cấp Arm Cortex-X925 Ultra với tốc độ xung nhịp lên tới 3,73 GHz. Cấu hình này bao gồm 3 lõi Cortex-X4 cao cấp và 4 lõi hiệu năng Cortex-A720, hứa hẹn mang đến hiệu suất vượt trội.

Về khả năng đồ họa, Dimensity 9500s được trang bị GPU Immortalis-G925, hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing) thế hệ mới. Chipset này còn tích hợp các tính năng tối ưu cho game thủ như Công nghệ game thích ứng 3.0 và Công nghệ khung hình 3.0.

Đặc biệt, bộ xử lý thần kinh (NPU) tích hợp bên trong được thiết kế riêng cho các tác vụ AI tạo sinh và mô hình đa phương thức, mở ra nhiều khả năng mới cho các ứng dụng thông minh.

Khả năng nhiếp ảnh của Dimensity 9500s cũng được nâng cấp đáng kể với bộ xử lý hình ảnh Imagiq. Chip hỗ trợ cảm biến camera có độ phân giải lên tới 320 MP, cho phép quay video 8K với tốc độ 60 khung hình/giây, đồng thời hỗ trợ chuẩn Dolby Vision HDR và tính năng khử nhiễu thời gian thực.

Ngoài ra, Dimensity 9500s còn tương thích với màn hình độ phân giải WQHD+ có tần số quét lên đến 180 Hz. Chipset này cũng trang bị đầy đủ các tiêu chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.0, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Dimensity 8500

Mặc dù thuộc phân khúc thấp hơn, chip Dimensity 8500 của MediaTek gây bất ngờ với thiết kế CPU toàn lõi lớn, được sản xuất trên tiến trình 4 nm. Chip này bao gồm 8 lõi Cortex-A725, với tốc độ tối đa lên tới 3,4 GHz. GPU Mali-G720 đi kèm mang lại hiệu suất cao hơn 25% và tiết kiệm điện năng hơn 20% so với thế hệ trước.

Đặc biệt, Dimensity 8500 được trang bị NPU thế hệ thứ 8 (NPU 880), cho phép các smartphone tầm trung xử lý mượt mà các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các ứng dụng tạo ảnh bằng AI. Mặc dù chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6E thay vì Wi-Fi 7 như phiên bản cao cấp, chip này vẫn giữ được nhiều thông số ấn tượng, bao gồm khả năng hỗ trợ camera lên tới 320 MP, quay video 4K ở 60 fps và màn hình 144 Hz.

Cả hai dòng chip mới của MediaTek đều tích hợp công nghệ tiết kiệm pin UltraSave, giúp kéo dài thời gian sử dụng thực tế. Dự kiến, bộ đôi chip này sẽ xuất hiện trên các mẫu smartphone ra mắt trong quý I/2026, hứa hẹn tạo ra cuộc đua hiệu năng mới với các đối thủ từ Qualcomm.