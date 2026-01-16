Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 16/1, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ.

Video Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo các cơ quan bấm nút khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao.

Lễ khởi công có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Sự kiện đặt dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

Nhà máy xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) trên diện tích 27 ha, định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật (IoT), sản xuất ô tô, thiết bị y tế và tự động hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày. (Ảnh: Hùng Cường)

Một sản phẩm chip bán dẫn hoàn chỉnh phải trải qua sáu công đoạn chính gồm: định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia vào năm công đoạn, riêng khâu chế tạo chip - phức tạp và then chốt nhất - chưa thể thực hiện trong nước. Việc xây dựng nhà máy sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ chuỗi sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam.

Chế tạo chip bán dẫn được đánh giá là một trong những quy trình công nghệ tinh vi và đòi hỏi kỷ luật cao nhất hiện nay. Từ một tấm wafer silic có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chip được hình thành qua khoảng 1.000 bước công nghệ liên tiếp trong vòng ba tháng. Chỉ một sai lệch nhỏ ở bất kỳ công đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tham quan gian trưng bày. (Ảnh: Hùng Cường)

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Việc khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là bước đi nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn quốc gia, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Theo Thủ tướng, nhà máy sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn trong nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thiết kế chip, startup công nghệ và các cơ sở đào tạo nghiên cứu rút ngắn chu kỳ thử nghiệm, nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm và đưa công nghệ vào ứng dụng thực tiễn.

Dự án cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo thực hành cho nguồn nhân lực bán dẫn, gắn đào tạo với môi trường sản xuất thực tế. Thông qua đó, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư thiết kế chip đến năm 2030 và nâng quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn lên hơn 100.000 người vào năm 2040.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Hùng Cường)

Về phía Viettel, tập đoàn cho biết đã chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua đào tạo chuyên sâu, hợp tác quốc tế và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng chip trong các hệ thống, sản phẩm công nghệ.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết, ngay sau lễ khởi công, Viettel lập tức triển khai dự án với mục tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng, tiếp nhận công nghệ và sản xuất thử nghiệm vào cuối năm 2027. Giai đoạn 2028 - 2030, dự án sẽ tập trung hoàn thiện, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu suất dây chuyền, làm cơ sở nghiên cứu các công nghệ chế tạo chip ở tiến trình hiện đại hơn.

Ảnh dựng nhà máy chế tạo chip Viettel. (Ảnh: Viettel)

Dự án nhà máy chế tạo chip bán dẫn được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Về dài hạn, cơ sở tại Hòa Lạc được quy hoạch để có thể mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Việc khởi công nhà máy được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng năng lực công nghệ quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ và phát triển bền vững.