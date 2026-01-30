Công nghệ 30/1: Elon Musk cân nhắc sáp nhập SpaceX và Tesla

(VTC News) -

SpaceX và Tesla có thể hợp nhất

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết SpaceX đang xem xét khả năng sáp nhập với Tesla. Nếu diễn ra, đây sẽ là bước đi chiến lược nhằm kết hợp công nghệ hàng không vũ trụ với xe điện, mở rộng ảnh hưởng của Elon Musk trong cả hai ngành.

Tesla Cybertruck dẫn đầu đoàn xe khi tàu vũ trụ Starship của SpaceX tiến về bệ phóng tại Starbase, Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thương vụ hợp nhất như vậy có thể làm thay đổi cục diện thị trường toàn cầu. Tesla sẽ hưởng lợi từ công nghệ tiên tiến của SpaceX, trong khi SpaceX có thể tận dụng nguồn vốn và mạng lưới khách hàng rộng lớn của Tesla.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo việc sáp nhập sẽ gặp nhiều rào cản pháp lý và quản trị. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát sao để đánh giá tác động đến giá trị cổ phiếu của cả hai công ty.

Apple 'thâu tóm' startup Q.ai

Apple vừa mua lại Q.ai, startup Israel chuyên về công nghệ xử lý hình ảnh và học máy, với giá gần 2 tỷ USD. Thương vụ được kỳ vọng giúp Apple nâng cao năng lực AI, đặc biệt trong lĩnh vực âm thanh và thiết bị đeo.

Q.ai phát triển công nghệ nhận diện lời nói thì thầm và cải thiện âm thanh trong môi trường ồn ào, phù hợp với các sản phẩm như AirPods và Vision Pro. Đội ngũ sáng lập gồm Aviad Maizels, Yonatan Wexler và Avi Barliya sẽ gia nhập Apple sau thương vụ.

Đây là thương vụ lớn thứ hai của Apple sau khi mua Beats Electronics năm 2014. Động thái diễn ra ngay trước khi Apple công bố báo cáo tài chính quý, với kỳ vọng doanh thu đạt 138 tỷ USD và tăng trưởng iPhone mạnh nhất trong 4 năm qua.

Trung Quốc đạt hơn 4,83 triệu trạm gốc 5G

Theo số liệu mới công bố, Trung Quốc đã lắp đặt hơn 4,83 triệu trạm gốc 5G trên toàn quốc tính đến cuối năm 2025. Đây là bước tiến quan trọng giúp mạng 5G phủ sóng rộng khắp, phục vụ nhu cầu kết nối tốc độ cao của người dân và doanh nghiệp.

Một kỹ thuật viên lắp đặt thiết bị tại trạm gốc 5G ở Yuncheng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Nguồn: Chang Qi)

Mạng 5G hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thông minh, y tế từ xa, giao thông thông minh và thành phố số. Việc triển khai đồng bộ hạ tầng đã tạo điều kiện cho các công ty công nghệ phát triển dịch vụ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Giới chức Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng mạng 5G và thúc đẩy nghiên cứu 6G. Điều này nhằm giữ vững vị thế quốc gia đi đầu trong đổi mới công nghệ viễn thông, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế số.