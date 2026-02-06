Câu đố que diêm '10 người làm thì 9 người sai'

(VTC News) -

Câu đố que diêm trên đưa ra một phép tính tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa lỗi sai. Các con số và dấu phép toán được tạo hoàn toàn từ que diêm, buộc người chơi phải quan sát kỹ từng chi tiết để tìm ra điểm bất hợp lý.

Nhiệm vụ của bạn là chỉ được di chuyển một que diêm để biến phép tính sai thành đúng. Nghe thì dễ, nhưng nhiều người phải thử đi thử lại vài lần mới tìm ra cách sắp xếp hợp lý.

Câu đố không chỉ mang tính giải trí mà còn rèn luyện khả năng tư duy linh hoạt, quan sát không gian và sáng tạo logic. Bạn đã tìm ra lời giải chưa?

Câu đố que diêm nhìn thì dễ, 10 người thì 9 người sai.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.