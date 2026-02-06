Đóng

Giá vàng giảm sâu kỷ lục, người dân vẫn chen mua bất chấp rủi ro

Chỉ trong vòng 24 giờ ngày 5/2, giá vàng SJC đã có tới 5 lần tăng giảm, nhưng dòng người vẫn xếp hàng chờ mua bất chấp rủi ro.

