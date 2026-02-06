Xem trực tiếp bóng đá có bản quyền tất cả các giải tại Việt Nam ở đâu?

(VTC News) -

Hầu hết các giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới được phát sóng có bản quyền tại Việt Nam. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp các trận đấu của Ngoại Hạng Anh, UEFA Champions League, La Liga, Serie A, Ligue 1... trên các kênh chính thống mà không cần tới các "kênh lậu" chiếu bóng đá trực tuyến bất hợp pháp.

Xem Ngoại Hạng Anh, bóng đá châu Âu ở đâu?

Giải Ngoại Hạng Anh được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play. Từ ngày 1/1/2026, FPT Play chính thức thay thế K+ để sở hữu bản quyền Ngoại Hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam. Bên cạnh đó, FA Cup cũng có mặt trên các nền tảng của FPT Play.

FPT Play nắm giữ bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Bản quyền Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) thuộc sở hữu của SCTV. Đơn vị này cũng phát sóng giải La Liga (Tây Ban Nha). Cúp Nhà vua (Copa del Rey) chưa xuất hiện chính thức có bản quyền trên các hệ thống truyền hình tại Việt Nam.

Giải Ligue 1 (Pháp) mùa 2025/26 được VTVcab độc quyền phát sóng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Giải vô địch quốc gia của Pháp có mặt trên hệ sinh thái VTVcab, bao gồm truyền hình cáp, app On/On Plus, OTT và các kênh mạng xã hội liên kết. ​Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải Serie A (Italy) ở Việt Nam.

Trong khi đó, Bundesliga (Đức) được chiếu trên hệ thống của TV360.

Ngoài ra, TV360 giữ bản quyền các giải đấu châu Âu cấp câu lạc bộ là UEFA Champions League, Europa League và Conference League cùng Siêu cúp châu Âu. Khán giả Việt Nam xem trực tiếp các giải đấu này bằng cách truy cập ứng dụng TV360, website TV360 hoặc các gói truyền hình Viettel tích hợp.​

Bóng đá Việt Nam chiếu trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, gồm V.League, giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Ngoài ra, Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship hay Shopee Cup) với sự góp mặt của câu lạc bộ Nam Định (lọt vào vòng bán kết) được chiếu trên FPT Play.

Hầu hết các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 được chiếu trên FPT Play.

Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam cũng có thể xem đầy đủ AFF Cup 2026 trên FPT Play. Đơn vị này cũng nắm bản quyền phát sóng các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam, đội tuyển nữ và các đội trẻ quốc gia trong năm 2026.

Sau khi truyền hình K+ ngừng hoạt động, nhà đài nắm bản quyền các giải đấu chính thức (vòng chung kết) của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là TV360. Các giải này bao gồm Asian Cup, Asian Cup nữ, U23 châu Á, AFC Champions League nữ, AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) và AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) trong giai đoạn 2026-2029.