Sắm đủ Tết đầy ở Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

(VTC News) -

Ngày cuối tuần giáp Tết, bất chấp trời mưa, dòng người vẫn ùn ùn đổ về Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), không chỉ để mua sắm những đặc sản khó tìm thấy ở siêu thị với ưu đãi hấp dẫn, mà còn trải nghiệm các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Đông đảo người dân “đổ về” Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 để sắm Tết.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được ví như một bảo tàng sống động về văn hóa ẩm thực 3 miền. Sức hút lớn nhất năm nay nằm ở sự xuất hiện của "Biệt đội OCOP 4 - 5 sao" - những sản phẩm đã vượt qua hàng trăm tiêu chí khắt khe cấp Quốc gia để vươn tầm quốc tế. Người đi hội chợ mang tâm thế của những "nhà thám hiểm", hào hứng tìm kiếm những hương vị lạ lẫm, những món ngon "ẩn dật" ở các vùng sâu vùng xa mà siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi chưa thể chạm tới.

Ngược lên Tây Bắc, tìm "linh hồn" của mâm cỗ Tết

Khu vực trưng bày đặc sản miền núi phía Bắc luôn là điểm đến đầu tiên trong lộ trình khám phá. Nơi đây cất giữ những bí mật để biến mâm cỗ Tết truyền thống trở nên khác biệt và đẳng cấp.

Điểm nhấn sáng giá là Miến dong Tài Hoan (Bắc Kạn). Khác hẳn với các loại miến công nghiệp tẩy trắng, loại miến OCOP 5 sao này sở hữu màu xám đục nguyên bản đầy tin cậy. Nhưng điều khiến giới sành ăn Hà thành mê mẩn chính là kết cấu của nó: Sợi miến dai giòn sần sật, dù có lỡ tay ninh quá lửa hay hâm lại lần hai, lần ba vẫn tơi ngon, không hề nát. Đây chính là mảnh ghép hoàn hảo cho bát canh măng móng giò - linh hồn của mâm cúng Giao thừa.

Bên cạnh đó, hành trình vị giác tiếp tục thăng hoa với Gạo Séng Cù Mường Vi (Lào Cai). Được ví như "hạt ngọc trời" của vùng cao, loại gạo này khi nấu lên tỏa hương thơm ngào ngạt, hạt cơm săn chắc, dẻo nhưng không dính, vị ngọt đậm đà lưu luyến nơi cuống họng. Một bát cơm gạo mới ăn cùng miếng Trâu gác bếp hay Lạp sườn Hoa Xuân hun khói nồng nàn vị mắc khén sẽ là trải nghiệm ẩm thực bùng nổ, đánh thức mọi giác quan trong những ngày xuân se lạnh.

Điều đặc biệt không chỉ dừng lại ở đặc sản của vùng miền, mà cách các chủ gian hàng chế biến món ăn và sáng tạo cách thưởng thức.

"Chị chủ gian hàng “nước chấm thần thánh” Sơn La khoe loại nước chấm này chấm được tất cả mọi món trên đời, món nào cũng ngon. Tôi thử chấm với thịt, xôi thấy đúng. Thế là tôi "xuống" tay mua ngay tai heo xông khói và mâm xôi ngũ sắc để được tặng nước chấm", chị Phan Hiền (Định Công, Hà Nội) hào hứng kể lại.

Trà Shan Tuyết cổ thụ của tỉnh Sơn La được giới thiệu tới du khách tham quan.

Và để kết thúc bữa tiệc vùng cao, không gì tuyệt vời hơn một ấm Trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng. Những búp chè ngậm sương từ cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cho ra nước trà màu vàng mật ong, vị chát dịu thanh tao và hậu ngọt sâu lắng, xứng đáng là thức uống đãi khách quý đầu năm.

Xuôi về Phương Nam, đánh thức vị giác với "cực phẩm" miệt vườn

Nếu miền Bắc mang đến sự đậm đà, trầm mặc thì khu vực đặc sản miền Nam tại Sảnh 3 lại mang đến sự bùng nổ của hương vị và những trải nghiệm lần đầu tiên.

Ngôi sao sáng phương Nam gọi tên Dừa sáp Cầu Kè (Trà Vinh). Loại trái cây "kỳ lân" cực hiếm, nay đã xuất hiện giữa Thủ đô với đầy đủ các phiên bản: Từ trái tươi, dừa sáp sợi đến kẹo dừa sáp nguyên chất. Cảm giác cơm dừa sáp dẻo quánh, béo ngậy như kem tan chảy trong miệng là một trải nghiệm "gây nghiện". Đây chắc chắn là món quà độc lạ nhất để đãi khách, thay thế cho khay bánh kẹo công nghiệp đã quá quen thuộc.

Chưa dừng lại ở đó, các gian hàng mắm miền Tây như Mắm Bà Hai Diễm hay Nước mắm Vị Thanh đang tạo nên cơn sốt giải ngấy. Giữa những ngày Tết ê hề thịt mỡ, một hũ mắm tôm chua hay mắm tép Gò Công đỏ au, chua cay mặn ngọt hài hòa chính là "cứu cánh" tuyệt vời. Chỉ cần một đĩa thịt luộc, ít rau sống, chuối chát cuốn bánh tráng chấm mắm là đủ để cả nhà đánh bay sự chán ăn, tìm lại cảm giác ngon miệng.

Thêm vào đó, đặc sản hạt điều rang muối từ Hà Mỵ (Bình Phước) với vị béo bùi, giòn rụm đặc trưng cũng là lựa chọn ăn vặt lành mạnh thay thế cho các loại hạt tẩm ướp nhiều phụ gia.

Quà Tết tinh tế: Trao sức khỏe, gửi bình an

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cũng là nơi định hình lại văn hóa biếu tặng. Xu hướng năm nay tập trung tuyệt đối vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, minh bạch và đẳng cấp.

Trà Hoa Vàng Quy Hoa (Quảng Ninh) - loài dược liệu quý được ví như vàng ròng - đang là lựa chọn hàng đầu cho những món quà biếu sang trọng. Sắc trà vàng kim rực rỡ cùng những công dụng tuyệt vời cho tim mạch là lời chúc An Khang thiết thực nhất.

Ở phân khúc quà biếu dinh dưỡng, Yến sào Hoàng Kim hay Yến sào Khánh Hòa chiếm sóng với các dòng sản phẩm yến chưng sẵn tiện lợi hoặc tổ yến nguyên chất. Đặc biệt, chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 hiếm có tại gian hàng Hoàng Kim đang tạo nên làn sóng mua sắm sôi động, giúp người tiêu dùng giải quyết bài toán kinh tế mà vẫn đảm bảo sự chỉn chu, sang trọng của món quà.

"Thay áo" cho tổ ấm

Không chỉ là ẩm thực, hành trình tại VEC còn là dịp để những người yêu cái đẹp tân trang không gian sống, chuẩn bị đón luồng sinh khí mới.

Tại khu vực Sảnh 7, câu chuyện về giấc ngủ ngon được Hanvico kể lại đầy thuyết phục với các dòng chăn ga gối đệm công nghệ Nano kháng khuẩn. Việc thay mới bộ chăn ga gối không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn mang ý nghĩa tâm linh: Rũ bỏ những điều cũ kỹ, đón nhận sự tươi mới, sạch sẽ và tài lộc cho năm mới.

Dành cho những tâm hồn yêu nghệ thuật, gian hàng Gốm sứ Calla Decor là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Một bình hoa dơn đỏ thắm cắm trong chiếc bình gốm độc bản sẽ là điểm nhấn bừng sáng cho phòng khách ngày Xuân.

Và để không khí Tết thêm trọn vẹn, mùi hương trầm ấm từ Hương trầm Bảy Lương, Liên Đức hay chút cay nồng ấm áp của Tinh dầu quế Trà Bồng sẽ giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm, ấm cúng, kết nối các thế hệ trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.

Cuối cùng, không thể bỏ qua thiên đường gia dụng tại Sảnh 6 với sự góp mặt của ông lớn Lock&Lock. Đây là cơ hội vàng để các bà nội trợ nâng cấp căn bếp với mức giá hời chưa từng có. Những bộ hộp thủy tinh chịu nhiệt cao cấp, những chiếc nồi chiên không dầu hiện đại... không chỉ giúp việc bảo quản thực phẩm, nấu nướng ngày Tết trở nên nhàn tênh mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình.

Không chỉ là “kho hàng” chất lượng khổng lồ để các gia đình gom trọn vẹn hương vị Tết, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn là một sân khấu văn hóa sống động.

Trình diễn Bách Hoa Bộ Hành ngày 7/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Trước đó, trong ngày 7/2, du khách trong và ngoài nước đã mãn nhãn trước màn diễu hành cổ phục “Bách Hoa Bộ Hành” uy nghi, hòa mình vào các chương trình nghệ thuật rộn ràng. Họ tìm thấy niềm vui kép những ngày cuối năm: vừa sắm đủ vật chất, vừa lấp đầy tinh thần đón Xuân sang.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang mở cửa chào đón du khách đến hết ngày 13/2/2026. Hãy dành một buổi để "đi trốn" khỏi những lo toan thường nhật, hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc và tự tay chọn lựa những món quà Tết ý nghĩa nhất cho bản thân và gia đình.