T&T Group cam kết hành động thực chất về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Sáng 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Tại Lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Lễ phát động hai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống.

Từ tinh thần chỉ đạo đến trách nhiệm thực thi của doanh nghiệp

Tại sự kiện, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group chia sẻ quan điểm và đề xuất về cách doanh nghiệp tư nhân cần hành động thực chất để đáp ứng chủ trương từ Chính phủ.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh tinh thần tiếp thu nghiêm túc và quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ bằng cơ chế, chính sách mà bằng niềm tin, trách nhiệm và những hành động cụ thể, thiết thực, từ trái tim đến trái tim.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, phát biểu tại Lễ phát động.

Theo doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thông điệp “doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực; nói ít, làm nhiều, hiệu quả thật; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả và rõ thời gian” là mệnh lệnh mà các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có Tập đoàn T&T Group, cần tự đặt ra cho mình trong bối cảnh mới.

Với vai trò là 1 trong những tập đoàn kinh tế tư nhân tiêu biểu của đất nước, trải qua gần 33 năm phát triển, đang hoạt động nổi bật trong 7 lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước, Tập đoàn T&T Group xác định rõ trách nhiệm phải tham gia trực tiếp và thực chất vào các mục tiêu lớn của quốc gia, trong đó gắn với sự phát triển của doanh nghiệp với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những trụ cột xuyên suốt

Theo ông Đỗ Quang Hiển, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần được tiếp cận theo hướng không tách rời hoạt động sản xuất kinh doanh, được đặt như các trụ cột xuyên suốt trong toàn bộ quản trị và điều hành, trong chuỗi cung ứng, hệ sinh thái, và đặc biệt các dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện đầu tư đến quản lý vận hành, khai thác.

Quang cảnh lễ phát động.

Thực tiễn triển khai của Tập đoàn T&T Group tại một số lĩnh vực trọng điểm cho thấy định hướng này đang được doanh nghiệp cụ thể hóa một cách thực chất, hiệu quả. Cụ thể, trong lĩnh vực logistics, mô hình logistics xanh – số được phát triển nhằm tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí và phát thải, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tiêu biểu là dự án Vietnam SuperPortTM - “siêu cảng” logistics thông minh đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Với quy mô hơn 83 ha, tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng, Vietnam SuperPortTM được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức công nghệ cao, với trọng tâm là số hóa, quản lý vận hành.

Dự án không chỉ đóng vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa, mà còn hướng tới tối ưu hóa dòng chảy thương mại giữa Việt Nam với ASEAN, Trung Quốc và các thị trường lớn trên thế giới, qua đó tối ưu luồng hàng, chuỗi cung ứng và giảm phát thải trong chuỗi logistics, giảm chi phí, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ tham quan khu vực triển lãm của Vietnam SuperPort™ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn T&T Group xác định ứng dụng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tích hợp trong thiết kế, giám sát vận hành, quản lý hiệu suất và kiểm soát phát thải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo định hướng bền vững.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Hưởng ứng tinh thần “nói ít, làm nhiều; hiệu quả thật” của Thủ tướng Chính phủ, Nhà sáng lập T&T Group đưa ra ba cam kết tại Lễ công bố. Theo đó, T&T Group sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án xanh, số và bền vững; nâng cao kỷ luật triển khai, chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và các Bộ, ngành trong việc triển khai các nghị quyết trụ cột, tham gia các chương trình thí điểm và mô hình đổi mới sáng tạo trên tinh thần minh bạch và trách nhiệm đến cùng.

Thứ hai, T&T Group sẽ không ngừng nâng cao kỷ luật triển khai, chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng vốn trong các dự án, coi đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tư nhân tham gia thực chất vào các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

“Với tư cách là một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng Chính phủ và các Bộ, ngành, các địa phương trong việc triển khai các Nghị quyết trụ cột; sẵn sàng tham gia các chương trình thí điểm, các mô hình đổi mới, sáng tạo, trên tinh thần kỷ luật, minh bạch và chịu trách nhiệm đến cùng với những cam kết đã đưa ra, với các kết quả cụ thể và hiệu quả”, doanh nhân Đỗ Quang Hiển khẳng định.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc, sự chuyển động từ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ đến hành động cụ thể của doanh nghiệp tư nhân như Tập đoàn T&T Group được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế.