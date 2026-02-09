Làng hoa Sa Đéc rực sắc xuân, thiếu nữ mặc áo bà ba thi nhau check-in

Một trong những nét đặc trưng của làng hoa Sa Đéc là mô hình trồng hoa trên mặt nước. Các chậu hoa được đặt trên giàn cao, bên dưới là kênh rạch chằng chịt. Để chăm sóc hoa, người trồng phải lội nước hoặc chèo xuồng, tạo nên hình ảnh lao động đặc trưng của vùng đất này. Trải nghiệm ngồi xuồng len lỏi giữa các luống hoa hiện được nhiều du khách lựa chọn.