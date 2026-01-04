Giống hoa lạ khiến nhiều người tìm về Làng hoa Sa Đéc để mua bằng được

(VTC News) -

Giữa dòng người đông đúc đổ về Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II, chị Lê Thị Thái (ngụ tỉnh An Giang) dừng chân khá lâu trước một gian hoa kiểng rực rỡ sắc màu, nơi trưng bày giống hoa nghệ sen đang rất hút khách.

“Ở nhà tôi chỉ thấy nghệ sen qua mạng, nhìn lạ và đẹp nên tò mò. Nay được thấy tận mắt, hoa đẹp hơn nhiều, giá cũng vừa phải nên tôi mua vài chậu mang về chơi thử”, chị Thái chia sẻ rồi nhờ người bán chọn giúp 3 chậu hoa màu hồng và tím.

Du khách dừng chân tham quan, tìm mua hoa nghệ sen tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Những ngày này, tại Trung tâm Thương mại Hoa Kiểng Đồng Tháp và các tuyến đường trong Làng hoa Sa Đéc, hoa nghệ sen đang trở thành điểm nhấn đặc biệt. Nhiều người đi chơi lễ, tham quan festival, ban đầu chỉ định chụp hình cho vui, nhưng cuối cùng lại quyết định mua cho bằng được một chậu mang về.

Đẹp và lạ

Tại gian hàng trưng bày hơn 100 chậu hoa nghệ sen, anh Trần Nguyễn Minh Quân, chủ gian hàng hoa kiểng bận rộn tư vấn cho khách về màu sắc, cách chăm sóc, rồi báo giá.

“Khách đang rất thích thú với sản phẩm này bởi màu sắc tươi tắn và đây là lần đầu xuất hiện rầm rộ trên thị trường hoa Tết cũng như tại Festival Hoa - Kiểng”, anh Quân chia sẻ.

Theo anh Quân, dù mới xuất hiện trên thị trường, hoa nghệ sen đã nhanh chóng “làm mưa làm gió” trên các diễn đàn yêu cây cảnh. “Giá mỗi chậu chỉ từ 120.000 đến 180.000 đồng nên bán rất chạy. Nhiều khách còn xin địa chỉ để đến tận vườn tham quan và đặt mua số lượng lớn”, anh nói.

Gian hàng trưng bày hàng trăm chậu hoa nghệ sen “cháy hàng” trong những ngày diễn ra festival. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Cụ thể, tại gian hàng của anh Quân, chậu lớn có giá 120.000 đồng, cây lá lớn khoảng 100.000 đồng, riêng những chậu hoa màu đỏ, dáng đẹp có giá lên đến 150.000 đồng. So với nhiều loại hoa kiểng khác, mức giá này được xem là “dễ chịu”, nhất là với một giống hoa mới, lạ mắt và có độ bền cao.

Hoa nghệ sen có tên gốc là Tulip Thái, hay còn gọi là nghệ tây, Tulip Xiêm (Curcuma alismatifolia), thuộc họ Gừng. Khi được các nhà vườn Sa Đéc ươm trồng thành công, loài hoa này được đặt tên thuần Việt là nghệ sen vì dáng hoa khi nở hao hao giống hoa sen truyền thống của Việt Nam, trong khi lá lại dài, thon, giống lá cây nghệ.

Chị Trần Thủy Tính, đại diện Cơ sở cây giống Út Hiệp (khóm Khánh Hòa, phường Sa Đéc), cho biết: “Giống hoa này được nhập từ Thái Lan về phòng cấy mô để thuần chủng, giúp cây thích nghi tốt với khí hậu địa phương. Từ đầu năm nay, nghệ sen bắt đầu ‘hot’ và được khách hàng gần xa ưa chuộng”.

Theo chị Tính, điểm đặc biệt khiến nghệ sen nhanh chóng chiếm được cảm tình của người chơi hoa là độ bền rất cao. Một bông hoa có thể nở tầm 1 tháng vẫn chưa tàn. Cây lại liên tục đâm con, hay còn gọi là nhảy bụi, mỗi nhánh con mới mọc lên sẽ cho ra hoa mới, nên chơi rất lâu.

Hiện nay, nghệ sen tại vườn ươm Út Hiệp có 5 màu chủ đạo gồm tím, đỏ, song hỷ, hồng và trắng. Ngoài ra, thị trường còn có thêm màu vàng, càng làm bảng màu của loài hoa này thêm phong phú.

Chị Tính (bên phải) tư vấn cho khách về cách chăm sóc hoa nghệ sen. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Không chỉ đẹp và bền, nghệ sen còn được đánh giá là “dễ tính” trong chăm sóc. Theo chị Tính, cây có thể đặt trong mát hoặc ngoài nắng đều được. Nếu người trồng biết cách thay phân và tưới nước điều độ, cây có thể sống rất lâu và đâm con liên tục. Nếu chăm sóc đúng cách, cây có thể sống từ 1 đến 2 năm.

Từ lúc ươm giống đến khi ra hoa xuất bán, cây nghệ sen mất khoảng 2,5 - 3 tháng. Thời gian hoa nở kéo dài khoảng 1 tháng, thậm chí lâu hơn nếu điều kiện chăm sóc thuận lợi.

“Cháy hàng” ngay tại vườn ươm

Sức hút của nghệ sen không chỉ thể hiện ở các gian hàng trưng bày mà còn ngay tại vườn ươm. Chị Tính cho biết, tại cơ sở Út Hiệp, số lượng khoảng 1.000 chậu nghệ sen đã gần như bán hết chỉ trong thời gian ngắn.

“Khách mua lẻ có, mua số lượng nhiều cũng có. Có người mua về chưng trong nhà, ban công, có người mua làm quà tặng”, chị kể.

Cây giống hoa nghệ sen được nuôi cấy mô trong ống nghiệm, cho cây đồng đều và sạch bệnh.

Không chỉ dừng lại ở nghệ sen, phòng cấy mô của cơ sở Út Hiệp còn cung cấp nhiều loại hoa khác như mâm xôi, cúc đồng tiền, ngọc thảo và hoa tình yêu (tử la lan, hoa chuông). Đáng chú ý, hoa tình yêu trước đây chỉ trồng được ở xứ lạnh như Đà Lạt nay đã được thuần hóa khí hậu, trồng thành công tại vùng nóng nhờ công nghệ cấy mô.

Một trong những điểm nhấn tại Phiên chợ Hoa - Kiểng Sa Đéc, trong khuôn khổ Festival lần II năm nay, chính là các gian hàng trưng bày cây giống nuôi cấy mô. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho sự nhạy bén của nông dân Làng hoa Sa Đéc trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nhiều du khách không khỏi tò mò khi chứng kiến những mầm cây xanh mướt được nuôi dưỡng trong chậu thủy tinh.

Người trồng hoa Sa Đéc ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, tạo ra những giống hoa mới lạ, phù hợp thị hiếu thị trường. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Có gian hàng trưng bày cả cây giống trong ống nghiệm lẫn cây trưởng thành để khách tham quan, đối chiếu trực quan; qua đó cho thấy phương pháp nuôi cấy mô giúp cây giống phát triển đồng đều, sạch bệnh và có sức sống rất mạnh.

Theo anh Tuyến, việc tham gia phiên chợ không chỉ nhằm mục đích bán hàng, mà còn là cách để nông dân gửi thông điệp đến du khách về một Làng hoa Sa Đéc đang đổi mới từng ngày.

“Chúng tôi muốn cho mọi người thấy Sa Đéc không chỉ có truyền thống trăm năm, mà còn đang hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn. Những sản phẩm chất lượng cao, màu sắc chuẩn xác nhờ công nghệ mô sinh học chính là ‘làn gió mới’ mà nhà vườn muốn gửi gắm đến người yêu hoa”, anh nói.