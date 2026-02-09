Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 9/2/2026 - XSPY 9/2

XSPY 9/2. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 9/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 9/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 9/2/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 9/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do 2 đài là Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do 2 đài là Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do 2 đài là Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do 3 đài là Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do 2 đài là Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do 3 đài là Huế, Kon Tum, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

