Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 26/1/2026 - XSPY 26/1

XSPY 26/1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 26/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 26/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 26/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 26/1/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 26/1/2026

Xem thêm KQXSPY các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSPY 19/1, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 19/1/2026

XSPY 19/1, kết quả xổ số Phú Yên ngày 19/1/2026.

- XSPY 12/1/2026

XSPY 12/1, kết quả xổ số Phú Yên ngày 12/1/2026.

- XSPY 5/1/2026

XSPY 5/1, kết quả xổ số Phú Yên ngày 5/1/2026.

- XSPY 29/12/2025

XSPY 29/12, kết quả xổ số Phú Yên ngày 29/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 26/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.