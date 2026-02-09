XSMN 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 9/2. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 2 ngày 9/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 9/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 9/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 7/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/2/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 6/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/2/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 5/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/2/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 4/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/2/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/2/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được diễn ra ở tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện tại đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (6 chữ số): Có 1 giải duy nhất với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Có 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Tổng cộng 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải có giá trị 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Tổng cộng 10.000 giải, mỗi giải nhận 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: Có 9 giải dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt nhưng sai duy nhất chữ số ở hàng trăm nghìn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: Gồm 45 giải cho các vé chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng vé số, người chơi có thể lựa chọn đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, nhiều người trúng giải thường ưu tiên đổi thưởng tại các đại lý xổ số được công ty ủy quyền chi trả. Mức phí này thường dao động trong khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực và đại lý cụ thể.

- Trong trường hợp người trúng thưởng đến lĩnh trực tiếp tại Công ty XSKT, toàn bộ giá trị giải thưởng (sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định, nếu có) sẽ được chi trả đầy đủ, không phát sinh bất kỳ khoản phí giao dịch hay hoa hồng nào như khi đổi thưởng qua đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.