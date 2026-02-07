XSMN 7/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 7/2. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 7 ngày 7/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 7/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 7/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 5/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/2/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 4/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/2/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 3/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/2/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 2/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 2/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 2/2/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 2/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 2/2/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ diễn ra ở tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được thực hiện tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, trên vé thể hiện đầy đủ thông tin trùng khớp với ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải phù hợp với kết quả quay số do Công ty XSKT công bố.

- Bên cạnh đó, tờ vé cần đảm bảo còn nguyên vẹn về hình thức và kích thước, không bị rách nát, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Ngoài ra, vé trúng chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng khi còn trong thời hạn quy định là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng xác định kết quả trúng thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ thực hiện chi trả tiền thưởng cho người trúng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ theo quy định.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, việc thanh toán giải thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.