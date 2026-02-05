XSMN 5/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 5/2. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 5 ngày 5/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 5/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 5/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam diễn ra ở tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được thực hiện tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): có 1 giải, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): có 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, còn có các giải phụ và khuyến khích:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối trùng với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích áp dụng cho vé chỉ sai duy nhất 1 số ở bất kỳ hàng nào theo đúng thứ tự so với giải đặc biệt (trừ trường hợp sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số, người chơi có thể trực tiếp đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền trong khu vực miền Nam để tiến hành nhận giải.

- Nhiều người ưu tiên đổi thưởng tại đại lý vì thủ tục nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, hình thức này thường kèm theo phí hoa hồng, dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng đại lý và địa bàn.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, người trúng giải sẽ được thanh toán trọn vẹn giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, đồng thời không phải trả thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

