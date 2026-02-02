XSMN 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 2/2. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 2 2/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 2/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 2/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: XSMN sẽ mở thưởng với sự tham gia của đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ diễn ra ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được thực hiện tại đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nhất để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Khi nhận thưởng, cần mang theo CCCD/CMND hoặc các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của công ty để hoàn tất thủ tục.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết giá trị và không được chi trả dưới bất kỳ lý do nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Truy cập vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng và chính xác.

- Tra cứu XSMN trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in trên vé số; sau 2–3 phút, bảng kết quả sẽ được gửi về máy.

- Xem tường thuật trực tiếp kết quả XSMN trên kênh truyền hình hoặc YouTube vào lúc 16h15 hàng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.