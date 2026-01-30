XSMN 30/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 30/1. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 30/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 30/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 30/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 28/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 28/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 28/1/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 28/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 28/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 27/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 27/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 27/1/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 27/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 27/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 26/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/1/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 26/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 25/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/1/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/1/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (SXMN) quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam (SXMN) được đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) ở các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam(XSMN) quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải giữ nguyên hình dạng, kích thước và dãy số, không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, vé cần còn hiệu lực lĩnh thưởng theo quy định, tức trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.

- Trong trường hợp vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng phần rách không ảnh hưởng đến thông tin xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh. Dựa trên kết quả thẩm tra, đơn vị phát hành sẽ quyết định chấp thuận hoặc từ chối việc trả thưởng cho người chơi.

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền thưởng cho người trúng giải theo đúng quy định và thể lệ đã công bố. Thời gian chi trả tối đa không quá 5 ngày kể từ khi công ty tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng thưởng, việc trả thưởng sẽ được tạm dừng. Quá trình chi trả chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.