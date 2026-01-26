XSMN 26/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 26/1. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 26/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (SXMN) được quay thưởng từ đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam (SXMN) tại đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam(XSMN) quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn trả thưởng XSMN

Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ đã công bố. Thời hạn chi trả không quá 5 ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn về hình dạng, kích thước và dãy số; không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn nhận thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng.

Trong trường hợp vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng phần rách không làm ảnh hưởng đến việc xác định thông tin trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và quyết định việc chi trả hoặc từ chối trả thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.