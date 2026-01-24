XSMN 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 24/1. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 24/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 24/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 24/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được quay thưởng do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam mở thưởng với sự tham gia từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam bởi các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam quay số từ các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến nhận tiền tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với các giải thưởng giá trị nhỏ, đổi vé tại đại lý thường nhanh và tiện lợi hơn, tuy nhiên người trúng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ. Mức phí này thường khoảng 0,5%–1%, tùy từng khu vực.

- Nếu trúng giải lớn, bạn nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để nhận thưởng. Cách này giúp bạn nhận đủ tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn về hình thức, kích thước và dãy số dự thưởng; không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực lĩnh thưởng.

- Người trúng thưởng được nhận tiền một lần, có thể chọn hình thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt theo quy định.

- Nếu một vé số trúng nhiều giải, người chơi sẽ được nhận đầy đủ giá trị của tất cả các giải trúng thưởng.

