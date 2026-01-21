XSMN 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 21/1. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 21/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 21/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 21/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng với sự tham gia từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ chịu trách nhiệm quay số XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay thưởng do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Kỳ quay XSMN sẽ bởi các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại tuần quay với kết quả XS từ các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): có 1 giải duy nhất với giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (đúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (đúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (đúng 5 số): có 20 giải, mỗi giải tương ứng 10 triệu đồng.

- Giải tư (đúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (đúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (đúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (đúng 3 số): có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (đúng 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải nhận 100 nghìn đồng.

- Giải phụ đặc biệt: có 9 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: gồm 45 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (không tính chữ số đầu tiên), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMN

Theo quy định hiện nay, người trúng xổ số chỉ được làm thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số. Quá thời gian này, vé trúng thưởng sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết chi trả.

