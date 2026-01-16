XSMN 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 16/1. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 16/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 16/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 16/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) được quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) thực hiện.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) được mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay do đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số trúng thưởng phải được phát hành hợp lệ bởi Công ty xổ số kiến thiết, với đầy đủ thông tin trùng khớp ngày mở thưởng và có dãy số dự thưởng trùng với một trong các giải được công bố trong kết quả quay. Bên cạnh đó, tờ vé cần được giữ nguyên vẹn, không rách nát, không chỉnh sửa và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thưởng theo quy định.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng cho người trúng giải trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, việc thanh toán sẽ được tạm dừng và chỉ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

