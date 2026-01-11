XSMN 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 11/1. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 11/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Thứ Hai: XSMN do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMN được quay bởi đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).
- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số XSMN.
- Thứ Năm: XSMN do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) thực hiện.
- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) mở thưởng XSMN.
- Thứ Bảy: XSMN được quay bởi đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).
- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) quay số XSMN.
- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng, đúng theo quy định và thể lệ đã ban hành.
- Thời hạn giải quyết và thanh toán tiền thưởng không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.
- Người trúng giải có thể lựa chọn hình thức nhận thưởng bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.
- Truy cập trang vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam nhanh, đầy đủ và chính xác.
- Tra cứu XSMN trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in sẵn trên vé số, chỉ sau khoảng 2–3 phút kết quả sẽ được gửi về.
- Theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN trên các kênh truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.
