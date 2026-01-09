XSMN 9/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 9/1. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 9/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 9/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 9/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay số.

- Thứ Ba: Sẽ được đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ qua số mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được qua số mở thưởng do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được quay số mở thưởng từ đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ được đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được qua số từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Sẽ được quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng XSMN.

Thời hạn trả thưởng

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền thưởng cho người trúng giải theo đúng thể lệ đã ban hành, với thời hạn chi trả tối đa 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc có đơn khiếu nại, việc trả thưởng sẽ được tạm dừng và chỉ tiến hành sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Vé số dùng để nhận thưởng phải được giữ nguyên trạng về hình thức, đầy đủ kích thước và dãy số dự thưởng, không bị rách, ghép nối, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày có kết quả trúng giải.

- Trong trường hợp vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể để quyết định việc chi trả hoặc từ chối trả thưởng cho người chơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.