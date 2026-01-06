XSMN 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 6/1. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 6/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 6/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 6/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) phối hợp thực hiện.

- Thứ Ba: Sẽ được 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ đảm nhiệm mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được công bố từ 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Sẽ được 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có sự tham gia từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Sẽ được 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ tiến hành mở thưởng XSMN.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Vé số được lĩnh thưởng phải là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, với thông tin chính xác, phù hợp kỳ quay và ngày mở thưởng. Các con số trên vé phải trùng với một trong các giải được công bố. Vé cần còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa. Đồng thời, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định của công ty.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được chi trả giải thưởng.

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thanh toán giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thực tế, việc chi trả thường được thực hiện nhanh hơn để người trúng thưởng sớm nhận tiền.

